Publication de la carte du monde 2021 de L'Atlas du Canada

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Depuis plus d'un siècle, L'Atlas du Canada fournit à la population canadienne des données géographiques fiables sur le Canada et le reste du monde. Que ce soit dans sa première édition papier, parue en 1906, ou dans les cartes numériques et interactives publiées aujourd'hui en ligne, L'Atlas du Canada présente de l'information et des observations pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et le rôle du Canada au sein de la communauté internationale.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui la carte du monde 2021 de L'Atlas du Canada, produite par le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre (CCCOT). La carte du monde 2021, qui regroupe les plus récentes données scientifiques et géopolitiques et qui dénote une expertise approfondie en cartographie, constitue un outil de référence numérique moderne que l'on peut visualiser ou télécharger gratuitement.

La carte du monde 2021 témoigne de la volonté du CCCOT de démontrer la valeur sociale et économique des données géographiques. Cette édition, qui a fait l'objet d'une profonde mise à jour, présente les données géopolitiques mondiales les plus récentes, un nouveau design épuré et une projection cartographique moderne qui représente avec plus de précision notre conception des différents continents et leur localisation. Les couleurs et les caractères utilisés sur la carte s'inspirent de l'aspect des cartes en papier vieilli et de la technologie d'impression des premières éditions de L'Atlas du Canada, en format in-folio. L'édition 2021 remplace la carte du monde 2005 de RNCan.

Le Canada n'apparaît plus au centre de la carte du monde, comme c'était le cas dans les versions antérieures. Cette réorientation permet non seulement de conférer à la carte une géométrie « confortable » et une symétrie formelle, mais aussi de souligner le rôle du Canada comme partenaire et collaborateur dans un contexte mondial plus large, à une époque où les défis environnementaux et économiques exigent des solutions mondiales.

À l'instar des cartes du monde publiées antérieurement, l'édition 2021 représente les lieux habités par fourchette de population, de même que certaines caractéristiques physiques comme le relief, l'étendue de la glace de mer, les glaciers et les plates-formes de glace. L'étendue de la glace de mer indiquée dans la région circumpolaire septentrionale correspond à l'étendue médiane calculée par des scientifiques du CCCOT à partir de données d'observation de la Terre recueillies par le CCCOT au cours des 20 dernières années.

La carte du monde 2021 est bilingue (en anglais et en français) et peut être téléchargée gratuitement via le portail d'information et de données géographiques ouvertes du gouvernement du Canada, Cartes ouvertes. Des revendeurs agréés au Canada stockent et vendent la carte murale grand format.

« Comme l'édition précédente date de plusieurs années, je suis ravi de mettre à la disposition des Canadiens la carte du monde 2021 de L'Atlas du Canada. Sa nouvelle présentation et la mine d'information qu'elle contient permet aux Canadiens d'avoir une vision globale de la géographie du Canada et du monde. J'encourage tous nos citoyens à la consulter! »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



La première carte du monde de L'Atlas du Canada est parue en 1915, dans la deuxième édition de L'Atlas.

La carte du monde 2021 est un outil de référence moderne qui contient l'information la plus récente sur la géographie mondiale du point de vue du gouvernement du Canada.

Le CCCOT analyse la valeur sociale et économique des données géospatiales en favorisant à cet égard l'acquisition de connaissances, l'innovation et l'investissement dans des ressources et technologies géospatiales au Canada.

Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre

Carte du monde 2021 de L'Atlas du Canada



