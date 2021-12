Projet de loi n° 19 : L'AQPP en faveur d'une saine utilisation de données au bénéfice des patients





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) salue le dépôt aujourd'hui, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, du projet de loi no 19, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.

L'AQPP procède actuellement à l'analyse de ce projet de loi, mais, de prime abord, elle est en faveur d'un projet de loi qui fixerait les conditions et les balises quant à l'utilisation des informations de santé et des services sociaux des patients québécois et miserait sur la responsabilité et l'imputabilité des intervenants qui colligent, utilisent et permettent l'accès aux données.

L'AQPP voit d'un bon oeil la saine utilisation de données anonymisées, pourvu qu'elle soit sécuritaire, respectueuse des droits des patients, qu'elle optimise l'utilisation des ressources en santé et qu'elle améliore les services aux patients.

L'utilisation de données anonymisées peut favoriser un suivi optimal du parcours de soins en pharmacie, améliorant de surcroît l'efficacité des interventions et des traitements, et ce, au bénéfice des patients et du système de santé. De plus, elle peut servir à des fins de recherche, tant universitaires qu'autres, et mettre en lumière la valeur ajoutée des traitements offerts aux patients. Par ailleurs, elle pourrait permettre de dégager des tendances et des enjeux reliés à la prise de médicaments. On peut penser à l'augmentation des cas de dépression en lien avec la hausse de la prise d'antidépresseurs durant la pandémie, notamment chez les jeunes.

L'AQPP souhaite participer aux prochaines consultations sur ce projet de loi de manière à partager sa vision plus fine de cet enjeu central dans l'amélioration des soins apportés aux patients dans le secteur de la pharmacie communautaire.

