Le gouvernement du Canada conclut des ententes pour des traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19

GATINEAU, QC, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada contre la COVID-19, notamment en s'assurant d'avoir accès à des traitements efficaces dès qu'ils deviennent disponibles.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait conclu des ententes avec Merck et Pfizer en vue d'avoir accès à leurs traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19.

L'entente passée avec Merck prévoit que le Canada recevra 500 000 doses du traitement antiviral par voie orale contre la COVID-19 du fabricant, le « molnupiravir », et qu'il pourra en acquérir jusqu'à 500 000 de plus moyennant l'exercice d'options, sous réserve de l'autorisation de Santé Canada.

L'entente passée avec Pfizer prévoit que le Canada recevra une quantité initiale de 1 million de doses du traitement antiviral par voie orale contre la COVID 19 du fabricant, sous réserve de l'autorisation de Santé Canada. Plus tôt cette semaine, Pfizer a soumis une présentation ouverte à Santé Canada, aux fins d'autorisation.

Santé Canada examine en priorité tous les vaccins et médicaments contre la COVID-19. Les livraisons de ces traitements devraient commencer dès que Santé Canada aura autorisé ceux-ci.

Même si la vaccination demeure le meilleur moyen de protéger la santé du public contre la COVID-19, il existe aussi d'autres traitements efficaces, accessibles et faciles à administrer, comme ceux produits par Merck et Pfizer, qui seront essentiels pour réduire la gravité de la COVID-19 et sauver des vies.

« Le gouvernement du Canada continue de privilégier une stratégie dynamique pour s'assurer que la population canadienne est bien protégée contre la COVID-19. Je suis heureuse d'annoncer ces nouvelles ententes avec Merck et Pfizer. Celles-ci vont contribuer à sauver les vies de Canadiens et de Canadiennes en ouvrant l'accès à des traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19. »

« Bien que la vaccination soit déterminante dans la lutte contre la COVID-19 au Canada, il est aussi vital que tous au Canada aient accès à des traitements potentiels. Si les traitements sont autorisés, les ententes annoncées aujourd'hui contribueront à la réponse des autorités de santé publique du pays à la pandémie. »

Services publics et Approvisionnement Canada et l'Agence de la santé publique du Canada collaborent ensemble pour acheter et distribuer les vaccins, les traitements et les fournitures connexes contre la COVID-19.

collaborent ensemble pour acheter et distribuer les vaccins, les traitements et les fournitures connexes contre la COVID-19. Merck et Pfizer ont transmis des demandes d'autorisation à Santé Canada en vertu de l'arrêté d'urgence concernant les médicaments contre la COVID-19. Le deux traitements sont à l'étude par Santé Canada .

