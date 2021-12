CTC : Les membres de syndicats de la base interpellent les députés fédéraux sur la nécessité de mettre fin à la récupération des prestations aux aînés





OTTAWA, 03 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des centaines de travailleuses et travailleurs interpellent les députés fédéraux quant à la nécessité d'une action rapide pour aider les aînés en difficulté et mieux soutenir le personnel des soins tandis que le Parlement s'efforce de mettre fin à la pandémie et pave la voie vers une relance économique équitable au Canada.



« Des centaines de membres de syndicats ont communiqué avec plus de 140 députées et députés fédéraux et envoyé plus de 1 700 lettres, partageant de puissants témoignages sur la nécessité urgente pour le Parlement de s'assurer que les gens ne soient pas laissés pour compte, déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC). Comme premier pas décisif, le gouvernement pourrait annoncer dans la prochaine Mise à jour économique et budgétaire l'élimination immédiate de la récupération du SRG auxquels seront assujetties injustement des dizaines de milliers de personnes âgées à faible revenu. »

Pendant la semaine d'action des syndicats du Canada, 265 membres de syndicats ont rencontré leur député fédéral, près de 10 000 conversations par textos entre pairs ont eu lieu et 574 personnes ont participé à des séances de formation et à des webinaires.

« En raison de la hausse de l'inflation et des difficultés auxquelles sont confrontés de si nombreux Canadiens et Canadiennes, les membres de syndicats veulent clairement indiquer aux parlementaires qu'il est essentiel qu'ils se concentrent avant tout sur l'aide aux gens, indique Mme Bruske. Les députés fédéraux ont entendu les travailleuses et travailleurs des soins qui ont passé les 20 derniers mois à travailler 24 heures sur 24, en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, leur dire qu'ils ont besoin d'un meilleur soutien. Les travailleurs des soins nous ont soutenus; il est maintenant temps que les députés les soutiennent. »

Mme Bruske a ajouté que les travailleurs et travailleuses du secteur de l'énergie ont également communiqué un message clair aux députés qu'une action climatique est impérative ? et qu'elle doit inclure des investissements dans les infrastructures vertes, les emplois verts et une transition juste, afin qu'aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte.

