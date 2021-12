Bentley Systems annonce les lauréats du prix Founders' Honorees, Year in Infrastructure 2021





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui les lauréats du prix Founders' Honorees dans le cadre de la cérémonie Year in Infrastructure 2021. Ce jour, au cours des cérémonies Year in Infrastructure et Going Digital Awards 2021, 22 lauréats ont été récompensés, soit des personnes ou des organisations dont les activités contribuent notamment au développement des infrastructures ou aux objectifs de développement environnemental ou social.

Keith et Greg Bentley, les fondateurs de Bentley Systems, et le directeur ES(D)G de Bentley, Rodrigo Fernandes, ont passé en revue les exploits captivants des 18 lauréats, sélectionnés parmi 230 organisations qui ont soumis leur candidature pour la cérémonie annuelle de remise de prix Going Digital Awards in Infrastructure. Santanu Das, Chief Acceleration Officer de Bentley, a remis le prix Honoree à trois organisations, respectivement dans les domaines suivants : Infrastructure IdO, iTwin Enterprise et iTwin Entrepreneur. Nick Smallwood, PDG de l'Infrastructure and Projects Authority du Royaume-Uni, a été récompensé au nom de celle-ci pour la défense des ES(D)G.

Les lauréats des prix Founders' Honorees, Year in Infrastructure 2021 sont :

ES(D)G Honoree, Énergie propre et abordable

Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd.

Parc éolien offshore, zone C, district de Changle, Fujian

Changle/Fuzhou, Fujian, Chine

ES(D)G Honoree, Action en faveur du climat

Evides NV

Optimisation du pompage d'énergie et réduction du CO2, Étude de cas Evides

Rotterdam, Pays-Bas

ES(D)G Honoree, Villes et Communautés durables

GenMap

Modélisation par arbre et extraction d'entités grâce à la cartographie mobile

Mendoza, Argentine

Révision de la conception 4D

PT. MRT Jakarta (Perseroda)

MRT Jakarta Phase II

Jakarta, Indonésie

Progrès en matière de jumeaux numériques 4D

WSB

TH 169 : redessiner la rivière Elk

Rivière Elk, Minnesota, États-Unis

Jumeau numérique de projet

Energy Development Design and R&D Center, CNOOC

Projet de jumeau numérique de la plate-forme FPSO offshore de collecte et de transport de pétrole,

Mer de Chine méridionale, Guangdong, Chine

Collaboration prospère

Wood

Wood Bentley Digital Community Collaborative Portal

Royaume-Uni

Collaboration renforcée

CES_SDC Pte Ltd & AECOM Singapore Pte Ltd

Usine de recyclage des eaux de Tuas - Contrat C4A - Biosolides & Digesteurs

Singapour

Projet complet de jumeaux numériques

China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd.

Application de la technologie BIM dans la conception de la voie ferrée à haute vitesse entre Xi'an et Shiyan

Xi'an, Lantian, Shangluo, Shanyang et Shiyan ; Shaanxi et Hubei ; Chine

Adaptation au numérique

AFRY & Tyréns consortium

East Link

Stockholm, Suède

Intégration numérique

Mott MacDonald et National Grid

London Power Tunnels 2

Londres, Royaume-Uni

Recherche sur les jumeaux numériques et leur développement

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Application de la technologie des jumeaux numériques dans le cycle de vie complet des projets d'énergie éolienne en mer

Beijing, Chine

Pour la défense des ES(D)G

Nick Smallwood (pour l'Infrastructure and Projects Authority)

Infrastructure and Projects Authority

Royaume-Uni

Pérennité à l'échelle mondiale

Brigantium Engineering

ITER: activités sur site pour l'assemblage d'un tokamak

Saint-Paul-lès-Durance, Bouches-du-Rhône, France

Passage au numérique dans le domaine de l'éducation

Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33

CETIS 33 BIM Workshop

Mexico City, Mexique

Infrastructure IdO

GZA GeoEnvironmental

États-Unis

iTwin Enterprise

Consilience Analytics

États-Unis

iTwin Entrepreneur

SewerAI

États-Unis

Un jumeau numérique à l'échelle nationale

Land Authority de Singapour

Faire progresser la cartographie du territoire de Singapour grâce à la cartographie 3D de l'existant, dans un monde en pleine mutation

Singapour

Exécution fructueuse de projet en dépit de la pandémie

PT. Hutama Karya (Persero)

Modification de l'échangeur de la route à péage Surabaya - Gresik

Surabaya, Java Oriental, Indonésie

Visibilité accrue de la réalisation de projet

Zachry Industrial, Inc., une entreprise Zachry Group

Projet d'installation pour l'exportation, Golden Pass LNG

Sabine Pass, Texas, États-Unis

Invention Virtuoso

NP Singh

GMW Pvt. Ltd.

Inde

Pour consulter les descriptions de projet et accéder à la galerie d'images, rendez-vous sur le site Internet Founders' Honorees. Les descriptions détaillées de tous les projets sélectionnés seront publiées dans les versions imprimées et numériques de l'Infrastructure Yearbook 2021 de Bentley, début 2022. Pour consulter les anciennes éditions de cette publication, rendez-vous sur le site Internet Infrastructure Yearbooks de Bentley.

Pour visionner à la demande les cérémonies virtuelles Year in Infrastructure et Going Digital Awards 2021, les prises de parole de la direction et les présentations des finalistes, cliquez ici.

Image

# #

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure du monde entier ? soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, le portefeuille de logiciels géoscientifiques de pointe de Seequent, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructures. Bentley Systems emploie plus de 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays.

www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise et Seequent sont des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes détenues à 100 %. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 18:55 et diffusé par :