Robert Dépatie se joint à Rogers Communications à titre de président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires

TORONTO, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé que Robert Dépatie se joindra à l'entreprise à compter du 6 décembre à titre de président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires.

« Je suis très heureux d'accueillir Robert au sein de notre équipe de direction, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction par intérim de Rogers. Avec ses près de 20 ans d'expérience dans les secteurs des télécommunications et des médias, sa réputation à offrir de la valeur aux actionnaires, son solide talent d'exécution et sa connaissance approfondie de nos activités, Robert est bien placé pour diriger notre nouvelle division Services résidentiels et Affaires. Celle-ci nous permettra d'offrir plus de choix et d'avantages concurrentiels aux consommateurs et aux entreprises d'un océan à l'autre, et de bien nous positionner afin de stimuler une forte croissance à long terme lorsque nous unirons nos forces à celles de Shaw l'an prochain. »

Robert compte près de 20 ans d'expérience en leadership dans les domaines des télécommunications et des médias, et il est membre du Conseil d'administration de RCI depuis quatre ans. Anciennement président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média, il a également été président et chef de la direction de Vidéotron ltée pendant dix ans, apportant des améliorations importantes à l'expérience client, à la croissance des revenus et au bénéfice d'exploitation.

« Je fais partie de Rogers depuis plusieurs années et je suis emballé d'assumer ces nouvelles fonctions et de travailler en étroite collaboration avec Tony et l'équipe de direction, a déclaré M. Dépatie. Rogers se trouve à un moment décisif de son parcours. Mes objectifs consistent à améliorer la valeur pour les actionnaires, à stimuler la croissance à long terme dans nos groupes de la division Services résidentiels et Affaires, à offrir la meilleure expérience client possible et à fournir nos incroyables produits et services à des clients partout au pays lorsque nous fusionnerons avec Shaw. »

La nouvelle division Services résidentiels et Affaires comprend les groupes Maison connectée (Internet haute vitesse, Télé et Système de domotique Rogers), Rogers service Affaires (pour les grandes entreprises, le secteur public et les petites et moyennes entreprises) et Expérience client (pour tous les clients des services sans-fil et filaires).

