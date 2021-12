NEOM et Volocopter établissent une coentreprise pour créer le premier système de mobilité eVTOL public sur mesure au monde





NEOM, Arabie saoudite, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- NEOM, le projet de développement régional intelligent et durable au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, et Volocopter, société pionnière de la mobilité aérienne urbaine, ont créé une coentreprise pour concevoir, mettre en oeuvre et exploiter le premier système de mobilité verticale public sur mesure au monde dans NEOM. Les services de taxi aérien et de logistique verticale seront intégrés entièrement au réseau global de transport en commun multimodal et sans émissions dans NEOM. La coentreprise sera le seul exploitant des lignes de transport en commun initiales de NEOM. Elle permettra par ailleurs la mise en place de tout un écosystème eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) ouvert pour les services de mobilité verticale, notamment pour les services logistiques, les services d'intervention d'urgence et le tourisme. NEOM a confirmé la commande de 15 avions Volocopter pour commencer les premières opérations aériennes dans les 2 à 3 prochaines années.

Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM, a déclaré : « Dans la conception des villes et des infrastructures urbaines pour le XXIe siècle, la mobilité est au centre de l'équation. Grâce à cette coentreprise avec Volocopter, nous démontrons au monde entier que NEOM est la région idéale pour mettre en oeuvre rapidement la mobilité aérienne urbaine et créer un écosystème de mobilité verticale entièrement intégré. NEOM a pour mission de devenir un laboratoire mondial vivant pour la mobilité future, et nous sommes très heureux de voir ce que l'avenir nous réserve à mesure que nous grandissons. »

Ensemble, NEOM et Volocopter concevront et développeront un système de transport public réellement tridimensionnel, faisant progresser les solutions techniques, réglementaires et d'infrastructure pour les opérations eVTOL à l'échelle de NEOM. La coentreprise proposera des services de mobilité verticale qui feront partie intégrante du système de mobilité publique multimodal et zéro émission de NEOM et offriront une connectivité transparente pour les passagers et les marchandises.

Florian Lennert, responsable de la mobilité chez NEOM, a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers de nous associer à Volocopter pour faire de la mobilité verticale une réalité chez NEOM. Volocopter est reconnue internationalement pour son leadership en matière d'innovation dans l'industrie eVTOL et correspond parfaitement à nos objectifs ambitieux de créer le premier système de mobilité véritablement durable au monde, partagé et parfaitement intégré. L'expertise, l'expérience et la vision de Volocopter nous permettront de diriger la conception et la mise en oeuvre des opérations d'eVTOL à l'échelle régionale et mondiale. J'ai vraiment hâte qu'ensemble, nous révolutionnions la mobilité. »

Volocopter et NEOM ont convenu d'une commande initiale de 10 avions de transport de passagers VoloCity et de 5 avions de transport logistique VoloDrone pour soutenir l'activation précoce des opérations aériennes. La coentreprise intensifiera ses activités à partir du début de 2022 pour incuber la mobilité aérienne urbaine dans la région et créer un écosystème de mobilité verticale. Ce partenariat répond à la mission de NEOM d'être un laboratoire vivant mondial pour la mobilité future et un centre d'excellence pour l'innovation et l'industrie eVTOL.

Au sujet de ce nouveau partenariat, Christian Bauer, directeur commercial de Volocopter, a déclaré : « Le partenariat avec NEOM et la nouvelle coentreprise que nous créons ensemble feront de cette aventure un voyage passionnant. Il s'agit d'une occasion unique d'être un acteur essentiel de la conception et de l'exploitation d'un écosystème de mobilité aérienne urbaine entièrement nouveau, créé de toutes pièces, sans la contrainte de l'infrastructure ou de la réglementation existante. Société pionnière dans l'industrie, Volocopter est honorée d'être le partenaire de confiance, choisi pour contribuer à la vision ambitieuse de NEOM. »

Les eVTOL sont un élément essentiel de la mission de mobilité de NEOM, permettant le transport de personnes et de marchandises sans nécessiter une infrastructure de surface étendue. Les services de mobilité verticale relieront le centre de développement urbain de NEOM THE LINE, la ville industrielle réinventée, OXAGON, et d'autres destinations régionales, en évitant la construction de grandes routes et en protégeant ainsi un environnement naturel unique.

NEOM met en oeuvre le premier système de mobilité véritablement durable et parfaitement connecté, alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, en déployant des véhicules zéro émission dans tous les modes de mobilité urbains et régionaux. NEOM façonnera l'avenir de la mobilité en intégrant étroitement les infrastructures intelligentes avancées et les systèmes de transport en commun avancés avec des solutions de mobilité actives, partagées et autonomes afin de surmonter l'héritage négatif de la ville centrée sur la voiture. En collaboration avec divers partenaires de l'innovation, NEOM a lancé des services de mobilité électrique partagés, des navettes autonomes, des bateaux électriques, des eVTOL personnels, des drones de livraison et des centres de mobilité alimentés par l'énergie solaire.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. NEOM est une région, située au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge. Créée de toutes pièces, elle est en train de devenir un véritable laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. La région accueillera ceux qui font des rêves ambitieux et souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle de qualité de vie exceptionnelle, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la conservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents venant du monde entier. Elle comprendra des villes et des villages hyperconnectés et cognitifs, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des sites sportifs et de divertissement, et des destinations touristiques. Plaque tournante de l'innovation, NEOM sera la destination privilégiée des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des sociétés qui se consacreront de façon novatrice à la recherche, à l'incubation et à la commercialisation de nouvelles technologies et entreprises. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité ? le tout soutenu par une législation progressiste, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : media@neom.com . Vous pouvez également consulter les sites www.neom.com et www.neom.com/en-us/newsroom .

Pour en savoir plus sur NEOM Mobility, consultez le site ci-après : www.neom.com/en-us/sectors/mobility .

À propos de Volocopter

Volocopter offre des services de mobilité aérienne urbaine aux mégalopoles du monde entier. Nous visons à améliorer la qualité de vie des citadins en offrant un nouveau mode de transport fantastique. Pour cela, nous créons des écosystèmes de mobilité aérienne urbaine, durables et évolutifs, avec des partenaires dans les infrastructures et les opérations.

La gamme d'avions eVTOL de Volocopter proposera aux passagers (VoloCity et VoloConnect) et aux marchandises (VoloDrone) des connexions rapides, sécurisées et sans émissions vers leurs destinations, avec une prise en charge assurée par VoloIQ, la plateforme logicielle de l'écosystème de la mobilité aérienne urbaine, véritable épine dorsale numérique permettant de mener des opérations sûres et efficaces.

Société pionnière de l'industrie de la mobilité aérienne urbaine, Volocopter lancera des services commerciaux au cours des prochaines années. Fondée en 2011, la société emploie plus de 500 personnes en Allemagne et à Singapour, a effectué plus de 1 000 vols d'essai publics et privés réussis, et a levé 322 millions d'euros en capitaux propres auprès d'investisseurs, dont Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital. www.volocopter.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700060/Volocopter.jpg

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 15:21 et diffusé par :