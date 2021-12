Le vignoble Robert Mondavi annonce un partenariat inédit avec la maison française de porcelaine de luxe Bernardaud





Le vignoble légendaire de la Napa Valley lance une édition limitée avec la maison de porcelaine de luxe Bernardaud, disponible en exclusivité via des jetons non fongibles (NFT) d'art génératif.

OAKVILLE, Calif., 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La légendaire cave Robert Mondavi Winery de la Napa Valley lance un partenariat inédit avec la maison française de porcelaine de luxe Bernardaud pour révolutionner le monde de la collection et de l'authentification des vins, tout en constituant une première initiative audacieuse dans la transformation historique de la cave pour élever sa position de cave de luxe prééminente de la Napa Valley.

En clin d'oeil à l'année de création du domaine, la collection Robert Mondavi Winery x Bernardaud s'intitule "MCMLXVI" et comprend une série limitée de 1 966 bouteilles de 1,5 litre en porcelaine de Limoges au design exquis. Les magnums contiennent des mélanges de vins personnalisés créés par les renommés vignerons du conseil technique de Robert Mondavi Winery - Geneviève Janssens, Thomas Rivers Brown et Andy Erickson - et provenant du vignoble emblématique de To Kalon® dans la Napa Valley. Chaque bouteille sera offerte exclusivement par le biais de jetons non fongibles (NFT)d'art génératif, chacun étant une pièce d'art unique et à collectionner, disponible à l'achat à partir du 15 décembre 2021 sur nft.robertmondaviwinery.com

Les jetons non fongibles (NFT) ont été développés en partenariat stratégique avec VaynerNFT, une entité pionnière sous l'égide de la holding VaynerX fondée par l'entrepreneur en série et la personnalité Internet Gary Vaynerchuk. Inspiré par les bouteilles en porcelaine et les mélanges de vin et piloté par un système autonome en tandem avec le code créatif de l'artiste Clay Heaton qui produira 1966 oeuvres originales d'art numérique créées au moment de l'achat. Ces jetons serviront de "clé" pour débloquer le rachat des bouteilles de vin, des expériences exclusives dans les caves et un accès privilégié aux futures offres.

" Nous sommes fiers de présenter la collection Robert Mondavi Winery x Bernardaud NFT pour marquer la genèse d'une transformation historique pour le domaine viticole ", déclare Robert Hanson, président de la division vins et spiritueux de Constellation Brands, la société mère de Robert Mondavi Winery. "Notre engagement commun en faveur d'une qualité incroyable, d'un savoir-faire du vignoble à la bouteille et d'une innovation pionnière a abouti à une initiative passionnante du point de vue de la viticulture et à un investissement intéressant pour les collectionneurs de biens numériques, les amateurs de design de luxe et les passionnés de vins fins."

La collection MCMLXVI dévoile les premières bouteilles de vin que Bernardaud a produites au cours de ses 150 ans d'histoire, chacune d'entre elles ayant nécessité deux semaines de travail et 50 artisans. Issu du millésime 2019 reconnu et fait pour vieillir quarante ans ou plus, chaque assemblage à base de Cabernet Sauvignon reflète la vision d'un membre du conseil technique de Robert Mondavi Winery.

" Les vins MCMLXVI honorent le terroir de To Kalon Vineyard et reflètent notre engagement à produire des vins de classe mondiale ", déclare Geneviève Janssens, vigneronne en chef de Robert Mondavi Winery. "Cette collaboration est une incarnation de l'esprit d'innovation de notre fondateur, Robert Mondavi, et un témoignage de l'héritage que nous continuons à construire."

Cette offre s'attaque au problème mondial de la contrefaçon de vin en utilisant un système d'authentification scannable. Anticipant l'avenir de la collection, où la technologie blockchain établit la norme pour la provenance, Robert Mondavi Winery offrira à chaque collectionneur un enregistrement de la transaction numérique pour leur achat NFT. Celui-ci correspondera à la bouteille de vin qu'ils reçoivent, agissant comme une preuve d'authenticité qui vivra à jamais sur la blockchain. La propriété immuable créée par ce processus place le domaine viticole à la pointe de la révolution de l'authentification du vin.

Conformément à l'engagement de Robert Mondavi Winery en faveur de la durabilité dans toutes ses pratiques, de l'agriculture biologique à la consommation d'énergie responsable, la cave s'est associée à la plateforme de durabilité Aerial pour suivre et compenser l'empreinte carbone de ce projet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nft.robertmondaviwinery.com

À PROPOS DU VIGNOBLE ROBERT MONDAVI

L'âme des vins fins de la Napa Valley. Robert Mondavi a créé sa cave éponyme en 1966 avec la vision de créer une collection de vins de la Napa Valley californienne qui pourrait rivaliser avec les meilleurs vins du monde. Grâce à une innovation inlassable, à un souci de qualité sans compromis et à un enthousiasme sans limite, il a fait des adeptes parmi les amateurs de vin du monde entier. Ses vins, et l'équipe de vinificateurs qui continue à s'inspirer de lui, s'efforcent d'obtenir une qualité toujours meilleure, millésime après millésime.

Situé à côté de l'autoroute 29, au coeur de la Napa Valley, Robert Mondavi Winery invite ses clients à rêver, créer, partager et célébrer dans l'esprit pionnier de M. Mondavi. Les visiteurs apprécient les vins de luxe de la plus haute qualité dans le contexte d'une expérience d'hospitalité de classe mondiale qui comprend un service à la clientèle supérieur, des expériences culinaires élevées et une célébration des arts. Au coeur de la cave se trouve le vignoble To Kalon®, une parcelle de 440 acres d'une provenance exceptionnelle qui contribue aux programmes de vins de la Napa Valley, des domaines et des réserves de la cave. Ce vignoble Grand Cru, situé à Oakville, en Californie, a été désigné meilleur vignoble d'Amérique du Nord et est réputé pour produire certains des meilleurs Cabernet Sauvignon et Sauvignon Blanc au monde.

La marque se lance dans une transformation historique pour s'élever à nouveau au rang de leader du vin de luxe dans la Napa Valley. Cette transformation englobe tous les aspects de la marque et de sa maison, de l'agriculture et de la viticulture durables à l'artisanat de la ferme à la bouteille, en passant par la création d'expériences de luxe pour les consommateurs et la rénovation sur plusieurs années de sa cave de Napa Valley et de son centre d'accueil des visiteurs.

Pour en savoir plus sur Robert Mondavi Winery, visitez robertmondaviwinery.com ou suivez le vignoble sur Facebook, Instagram et Twitter : @robertmondavi.

A PROPOS DE BERNARDAUD

Bernardaud, l'entreprise française de porcelaine, a été fondée à Limoges en 1863. Toujours familiale, la marque a toujours recherché l'excellence, la qualité et la précision. Travaillant dans un domaine en perpétuelle évolution, Bernardaud reste dans l'élite du design et de l'innovation, développant des technologies qui repoussent les limites techniques de l'art de la porcelaine. Chaque collection, meuble, création lumineuse ou objet décoratif, qui porte la signature Bernardaud apporte au quotidien la grâce d'un luxe simple et démontre qu'après deux mille ans, la porcelaine continue de prouver sa valeur en tant que matériau d'exception.

