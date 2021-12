Adare Pharma Solutions fait l'acquisition de Frontida BioPharm pour élargir son offre de produits et services en tant que FDST





LAWRENCEVILLE, New Jersey, 1er décembre 2021 /CNW/ -- Adare Pharma Solutions (« Adare »), fabricant et développeur en sous-traitance (FDST) à l'échelle mondiale axé sur la technologie qui offre le développement de produits clés en main grâce à une expertise dans la fabrication commerciale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Frontida BioPharm (« Frontida »), un FDST intégré verticalement spécialisé dans les préparations orales. Cette acquisition renforce l'engagement d'Adare à transformer l'administration des médicaments en fournissant des solutions de classe mondiale, du développement de produits à la fabrication, et à l'emballage à l'échelle commerciale. L'acquisition permettra à Adare d'élargir son portefeuille de produits et de services pour ses clients, pour y inclure de nouvelles capacités comme des services de manutention et d'emballage de préparations à dosage élevé. La combinaison des deux organisations permettra à Adare de s'imposer comme un chef de file dans le développement et la fabrication de médicaments vitaux sous forme posologique complexe.

Voici la déclaration de Vivek Sharma, chef de la direction d'Adare : « Nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des patients en réglant les problèmes de préparation les plus complexes pour nos clients, et nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera notre capacité à réaliser notre mission. Frontida et Adare ont un engagement commun à l'égard de la qualité et de l'innovation, et nous sommes ravis de poursuivre notre croissance ensemble. L'entreprise combinée sera un chef de file dans le domaine des préparations orales, tout en élargissant les services et les offres techniques que nous proposons pour répondre aux besoins de nos clients et de leurs patients. »

Le Dr Song Li, président de Frontida, a ajouté : « Nous sommes très enthousiasmés par les possibilités que cette acquisition devrait nous permettre d'offrir à nos clients existants et nouveaux. La combinaison de nos ressources et de nos capacités se traduira par un soutien accru et un perfectionnement des talents en vue d'assurer le succès de leurs programmes de développement et de commercialisation. Cette acquisition témoigne également du travail acharné, du dévouement et de la culture d'entraide de l'équipe qui a aidé Frontida à prendre de l'expansion, en lui permettant d'effectuer des investissements continus dans la région de Philadelphie, un secteur reconnu pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration pour offrir des produits novateurs qui améliorent la vie aux États-Unis et au sein des marchés mondiaux. »

L'entreprise combinée fournira un large éventail de solutions pour les préparations orales complexes, comme le masquage du goût, la libération contrôlée, la fabrication de préparations à haute puissance et l'amélioration de la biodisponibilité. De concert avec Frontida, Adare sera en mesure d'étendre son empreinte manufacturière à sept sites dans le monde et d'élargir la portée de son offre intégrée de bout en bout à ses partenaires. L'entreprise combinée sera dirigée par Vivek Sharma.

Adare est soutenue par les sociétés de capital-investissement Thomas H. Lee Partners et Frazier Healthcare Partners. RBC Capital Markets, LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Adare dans le cadre de cette transaction.

À propos d'Adare

Adare Pharma Solutions est une importante organisation spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (FDST) et un fournisseur mondial en matière de technologies, de développement et de fabrication pharmaceutiques de pointe. L'entreprise utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes sur le microbiome afin de développer des médicaments et des traitements nouveaux et améliorés pour le marché mondial.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.adarepharmasolutions.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699408/AdarePS_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adare Pharma Solutions

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 19:51 et diffusé par :