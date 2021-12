Desjardins Capital et Siparex investissent dans Proaction International pour soutenir son expansion en Amérique du Nord et en Europe





MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Avec une croissance projetée de 40 % pour les deux prochaines années, Proaction International se donne les moyens de ses ambitions en accueillant Desjardins Capital et Siparex, via le Fonds Transatlantique, comme nouveaux actionnaires minoritaires.

Avec des activités dans 16 pays, Proaction International a déjà plus de 1 000 projets d'amélioration de la performance à son actif en plus d'avoir coaché et formé 15 000 gestionnaires. Son approche résolument humaine axée sur l'application de concepts de gestion rigoureux et son application de gestion numérique UTrakk ont permis à Proaction International de se forger une place de choix dans la gestion de la performance au sein d'entreprises manufacturières et de services au Canada et à l'international.

Forte de près de 17 ans d'expérience à accompagner des clients importants comme LDC, Bombardier, Bonduelle, Intermarché-Mousquetaire, ISS, Airbus, Savencia, ABB, Textron, DHL, Panasonic, Cargill et Smurfit, Proaction International s'est démarquée pour devenir une importante firme de consultation d'impact dans son domaine autant auprès d'entreprises du Québec qu'à travers le monde.

Rattraper le retard

La pandémie a accentué les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre, de rétention et de mobilisation des employés, auxquels s'ajoute un retard historique des entreprises québécoises en matière de productivité et de compétitivité provoquant l'urgence du virage technologique pour plusieurs entreprises. Les besoins en développement des habiletés et comportements de gestion demeurent toutefois un des défis les plus importants pour les organisations, et ce, malgré le rattrapage technologique des dernières années. C'est ici que l'approche d'accompagnement et de coaching de Proaction International et de son application de gestion UTrakk trouve toute sa pertinence.

Outiller le manager pour l'ère?4.0

Après le lancement de UTrakk en 2015, la version DMeS a vu le jour fin 2019 et elle s'appuie sur l'expertise de plus d'une quinzaine d'années de Proaction International. UTrakk DMeS est une plateforme technologique consolidant tous les outils nécessaires en une seule application pour que les gestionnaires jouent leur rôle efficacement?: agenda, supervision active, capture d'écarts de performance, priorisation des actions et opportunités, suivi de projets, plan de coaching, centre de connaissances, tableaux de bord des indicateurs de performance et bien plus. Les fonctionnalités disponibles en versions mobiles et Web permettent de numériser le métier de gestionnaire et de faire un suivi étroit de la performance et du développement de ressources. La solution UTrakk DMeS compte déjà des milliers d'utilisateurs dans plusieurs centaines d'entreprises d'envergure au Canada, aux États-Unis et en France.

Tournée vers l'avenir

Bien implantée en France depuis 2009, où elle génère plus de 40 % de ses revenus, et forte de plus d'une centaine de mandats aux États-Unis, au Mexique et en Asie, Proaction International accélère aujourd'hui sa croissance au Québec, mais également dans l'ensemble de l'Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. La contribution de Desjardins Capital et de Siparex arrive à un moment charnière pour l'entreprise qui innove avec sa combinaison unique de service-conseil en management?360 et de sa technologie de gestion la plus avancée sur le marché.

«?Notre développement technologique en lien avec notre offre de service visant le développement et la rétention de gestionnaires dans un contexte de pandémie et de pénurie de main-d'oeuvre permet de mobiliser les équipes de nos clients et d'optimiser le rendement, ce qui rend notre métier et notre mission encore plus pertinents aujourd'hui. » - Denis Lefebvre, Président et chef de la direction, Proaction International

Créer de la richesse collective

Alors que plusieurs associent optimisation à réduction de personnel et diminution des conditions de travail, Proaction International a pour objectif d'aider les entreprises à valoriser leurs équipes? employés et managers. Pour ce faire, des structures de communication qui permettent un flux d'information bidirectionnel?sont mises en place?: pour remonter les problèmes de l'employé sur le plancher jusqu'au PDG, et, à l'inverse, communiquer la vision de la haute direction jusqu'au terrain afin d'assurer un alignement de toutes les parties prenantes. Résultat?: une vision commune et un mouvement collectif vers un succès qui bénéficie à tous.

Plus que jamais dans les organisations modernes, l'humain au coeur de la performance

Le Fonds Transatlantique n'investit pas seulement dans une entreprise mais bien dans une équipe de professionnels et de programmeurs de haut niveau. Les membres de l'équipe sont basés au Québec, en France, en Angleterre, en Belgique et aux États-Unis.. Ils travaillent sans relâche à aider les gestionnaires à atteindre l'excellence opérationnel.

« L'investissement de Desjardins Capital et du Fonds Transatlantique dans Proaction International est un excellent exemple de notre stratégie visant à nous associer à des entreprises performantes pour accélérer leur progression à l'international. Proaction International compte sur une équipe de consultants performants et une approche de transformation numérique avec UTrakk afin de numériser le rôle de gestionnaire qui est très novateur. » - Marie-Hélène Nolet, cheffe de la direction, Desjardins Capital

« Le positionnement de Proaction International se situe exactement dans la typologie des belles PME du Québec ou de France que le Fonds Transatlantique, géré par Desjardins Capital et Siparex, souhaite accompagner. Proaction International connait déjà de grands succès en France et nous serons ravis d'accompagner la société pour accélérer encore son développement transatlantique » - Bertrand Rambaud, Président, Groupe Siparex

À propos de Proaction International

Fondée en 2004 et chef de file dans la gestion de la performance, Proaction International est une société technologique et de services-conseils qui regroupe plusieurs filiales ayant toutes pour objectif d'améliorer la performance des individus et des organisations. Résolument humaine, la philosophie de Proaction International a été éprouvée au sein de PME et de multinationales dans 16 pays. Source d'inspiration, bâtisseur de relations à long terme, employeur par excellence et symbole d'un idéal, Proaction International contribue à l'amélioration de l'économie dans le monde. Le siège social de Proaction International est à Montréal dans le célèbre édifice de l'ancien Club Saint-Denis en plus de bureaux à Toronto, Miami et Paris.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,8 milliards de dollars en date du 30 juin 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

À propos du Groupe Siparex

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de l'ordre de 4,0 milliards de dollars, répartis entre les activités de capitaux propres auprès des grandes entreprises et des PME, de même qu'en dettes subordonnées et en capital de risque sous la marque XAnge. Siparex couvre l'ensemble du territoire français ainsi que l'Italie (Milan), l'Allemagne (Munich), le Benelux (Bruxelles) et le Canada grâce à un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat avec Desjardins Capital, filiale de capital-investissement du Mouvement Desjardins. www.siparex.com

À propos du Fonds Transatlantique

Avec plus de 120 M$ sous gestion, le Fonds Transatlantique est géré conjointement par Desjardins Capital au Québec et par Siparex en France. Il permet de co-investir dans les PME françaises et québécoises pour les accompagner dans leur plan de croissance outre-Atlantique.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 15:35 et diffusé par :