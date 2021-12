L'AGCO Agriculture Foundation et MANRRS annoncent un partenariat de trois ans destiné à promouvoir la représentation des minorités dans le secteur agricole





L'AGCO Agriculture Foundation (AAF), fondation privée qui s'engage à éradiquer la faim via un développement agricole durable, a annoncé aujourd'hui un partenariat de trois ans avec l'organisation Minorities in Agriculture, Natural Resources, and Related Sciences (MANRRS) destiné à accroître la représentation des étudiants issus de milieux sous-représentés, et promouvoir le secteur agricole en tant que choix de carrière remarquable et sûr.

Financé par l'AAF, le projet fournira des bourses d'études à des postes de stage adaptés, ainsi qu'un soutien au recrutement de talents issus de groupes sous-représentés. Parmi les domaines d'intérêt figureront l'agronomie, l'agroalimentaire, l'ingénierie, la science des données, le développement de logiciels, le développement durable, les techniciens de terrain et les disciplines connexes. L'objectif consiste à accroître la diversité, ainsi qu'à promouvoir le secteur agricole en tant que projet de carrière viable.

« L'AGCO Agriculture Foundation s'engage à agir pour combler l'écart de diversité au sein du secteur agricole des États-Unis », a déclaré Metti Richenhagen, directrice de l'AGCO Agriculture Foundation. « Notre partenariat avec MANRRS permet à un groupe diversifié de jeunes passionnés d'agriculture d'acquérir des connaissances, des compétences et une expérience professionnelle dans les domaines à forte demande, de notre secteur. »

Le programme de bourses d'études sera lancé à la fin de l'année 2021, des engagements de stages ayant été pris pour l'été 2022. Au cours de chacune des trois prochaines années, l'AAF attribuera 16 bourses d'études à plusieurs étudiants issus de minorités aux États-Unis, et créera aux côtés d'AGCO Corporation un programme de développement et de croissance destiné aux stagiaires, qui servira de passerelle pluriannuelle permettant aux étudiants issus de minorités de développer des compétences et des capacités qui correspondent aux opportunités de carrière post-université.

« La résolution des défis les plus urgents pour les agriculteurs nécessite une innovation continue et une pensée diversifiée. Le partenariat entre l'AAF et MANRRS renforce notre capacité à innover pour les agriculteurs, en bâtissant un vivier de talents plus diversifié. Nous sommes ravis d'offrir à ces étudiants talentueux des opportunités de développement chez AGCO », a confié Eric Haggard, directeur de la Diversité, équité et inclusion, chez AGCO Corporation.

Le programme sera promu et disponible au sein des Universités traditionnellement noires (Historically Black Colleges and Universities, HBCU), ainsi que d'autres établissements au service des minorités. Les bourses d'études permettront également à 16 étudiants sélectionnés de participer au 36e salon annuel sur la formation et l'exposition professionnelle, de MANRRS. Aux États-Unis, MANRRS possède une base de données de plus de 8 000 membres et 55 sections universitaires dans 39 États.

« MANRRS est ravie de ce nouveau programme. Notre soutien financier et notre partenariat avec l'AAF permettront à un plus grand nombre de talents exceptionnels au sein de notre réseau de développer leurs compétences de leadership, tout en contribuant à la transformation de l'industrie agroalimentaire. Afin de favoriser une innovation de pointe et réaliser les progrès nécessaires à l'éradication de la faim, le secteur agricole doit offrir tous les atouts pour attirer des talents diversifiés tels que nos membres MANRRS », a souligné Ebony Webber, directrice des Opérations, au sein du Bureau national de MANRRS.

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l'AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision consiste à prévenir et soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L'AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées à Duluth, en Géorgie (États-Unis). Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

À propos de MANRRS

MANRRS est une organisation à but non lucratif, enregistrée dans l'État du Michigan. MANRRS est une société nationale accueillant l'adhésion d'individus de tous les groupes raciaux et ethniques souhaitant suivre une carrière dans les domaines de l'agriculture et des sciences connexes. MANRRS entend fournir des réseaux pour soutenir le développement professionnel des minorités. Elle sert de tremplin pour leur entrée et leur progression dans des carrières où ces individus seraient autrement perdus parmi les innombrables participants principaux et leurs relations bien établies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web national www.manrrs.org

