The Macallan renforce son partenariat avec Le Clos à l'aéroport international de Dubaï par le biais d'un événement de lancement pour la collection Anecdotes of Ages





DUBAÏ, ÉAU, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- The Macallan et Le Clos se sont associés pour organiser un superbe événement de lancement réservé à un groupe de clients fidèles de Le Clos à Dubaï, afin de révéler la collection Anecdotes of Ages de The Macallan à The Macallan Boutique by Le Clos.

La collection Anecdotes of Ages est une collaboration extraordinaire entre l'art et le whisky avec le célèbre artiste pop britannique Sir Peter Blake. Cette collection est constituée de 13 bouteilles uniques de whisky exceptionnel de 1967. Chaque bouteille présente son propre collage original signé Sir Peter Blake sur l'étiquette, illustrant des histoires uniques relatives à l'histoire de The Macallan, à la communauté, et au magnifique paysage naturel du domaine de The Macallan.

Les invités de l'événement ont pu découvrir deux des bouteilles les plus recherchées de la collection ? Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition et Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery.

Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition raconte une histoire très importante qui reflète un jalon dans l'histoire de The Macallan : une époque où la décision a été prise de continuer à utiliser des fûts de chêne assaisonnés au sherry malgré la pression pour faire des compromis.

La bouteille originale étiquetée dépeignant cette histoire toute particulière a été déposée dans les archives de The Macallan. Des répliques numériques de cette étiquette sont disponibles en édition limitée, avec ce même riche spiritueux de 1967, ne comptant que 322 exemplaires.

Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery est un hommage à certains personnages hauts en couleur du passé et du présent de The Macallan. Il commémore la visite de Sir Peter Blake au domaine de The Macallan sur la légendaire rivière Spey et présente une étiquette conçue numériquement par Sir Peter.

S'appuyant sur le partenariat de longue date entre The Macallan et Le Clos, The Macallan Boutique by Le Clos au Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï accueillera l'une des 13 bouteilles originales de la collection. Anecdotes of Ages: Journey to Market rend hommage aux nombreux voyages de The Macallan alors que sa réputation grandissait dans le monde entier. Une vitrine spécialement commandée met en valeur ce whisky extraordinaire.

Jeremy Speirs, directeur général de la division Global Travel Retail chez Edrington, a déclaré : « La collection Anecdotes of Ages est une célébration incroyable de l'histoire de The Macallan et des personnalités qui ont contribué à sa réputation et à son patrimoine exceptionnels. Ces dernières années, Le Clos a été un partenaire clé dans la trajectoire de croissance de The Macallan dans le secteur du travel retail international, et nous sommes fiers de reconnaître ce partenariat en présentant les bouteilles de la collection dans notre boutique de Dubaï. »

Ben Odgers, directeur général de Le Clos, a ajouté : « Alors que les voyageurs internationaux commencent à reprendre les transports aériens, nous sommes ravis de présenter la collection Anecdotes of Ages dans notre boutique. Cela s'ajoute à notre record inégalé pour ce qui est d'offrir aux amateurs et aux collectionneurs de whisky certains des embouteillages les plus rares et les plus recherchés du marché. »

Pour en savoir plus, consultez le site themacallan.leclos.net.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1697610/Ben_Odgers.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1697609/Anecdotes_of_Ages.jpg

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 16:26 et diffusé par :