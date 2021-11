Wawanesa assurance fait un don de 150 000 $ pour aider la Colombie-Britannique à se remettre d'inondations catastrophiques





WINNIPEG, Manitoba, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Wawanesa) a annoncé aujourd'hui le versement d'un don de 150 000 $ pour appuyer les secours d'urgence dans les collectivités touchées par des inondations catastrophiques. Les fonds comprennent un don de 100 000 $ pour le « Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique » de la Croix-Rouge canadienne, et la somme de 50 000 $ pour soutenir un programme de versement de dons de contrepartie ouvert aux courtiers d'assurance, aux employés de Wawanesa et au public.



« Nous travaillons sans relâche à aider nos clients de la Colombie-Britannique à obtenir le soutien auquel ils sont admissibles en vertu des polices d'assurance qu'ils ont souscrites chez nous », déclare Carol Jardine, présidente des Activités d'assurance dommages au Canada de Wawanesa. « Wawanesa assure les familles, les fermes et les entreprises de l'Ouest canadien depuis 125 ans, et nous ne connaissons que trop bien le tribut croissant payé par les Canadiens en raison des changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes.

« Les Canadiens savent que les communautés de la Colombie-Britannique souffrent », ajoute Mme Jardine. « C'est pourquoi, en plus de fournir directement des fonds d'urgence, nous allons égaler les dons, à raison d'un dollar pour un dollar, des courtiers d'assurance, de nos employés et du public. »

Les dons peuvent être effectués sur le site Web mis en place par Wawanesa, à l'adresse https://wawanesa.benevity.org/fr/community

Ces fonds d'urgence font partie des 4,2 M$ que Wawanesa s'est engagée à verser à des centaines d'organismes communautaires des quatre coins du Canada et des États-Unis en 2021 afin de les soutenir. Wawanesa est également un membre actif de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et soutient les initiatives du secteur de l'assurance qui font de la sensibilisation concernant les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements climatiques et la nécessité de rendre les collectivités plus résilientes.

À propos de Wawanesa

La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars et à un actif de 11,3 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, elle est la société mère de Wawanesa General, qui offre des services d'assurance dommages en Californie et en Oregon; de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d'assurance vie partout au Canada; et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout l'Ouest canadien. Employant plus de 5 700 personnes, Wawanesa est fière d'offrir des services à plus de 2 millions de titulaires de police au Canada et aux États-Unis. Wawanesa s'emploie activement à donner en retour aux organisations qui renforcent les communautés où elle exerce ses activités et fait des dons excédant largement les montants qui représentent un niveau d'excellence en mécénat d'entreprise à l'échelle internationale. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com

