Le Forum des jeunes leaders d'Asie (AYLF) 2021 s'est tenu avec succès à Guangzhou Nansha





GUANGZHOU, Chine, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Forum des jeunes leaders d'Asie (AYLF) 2021, dont le thème était « Ouvrir et innover - Cultiver l'avenir de l'Asie grâce à la force de notre jeunesse », s'est tenu avec succès dans le district de Nansha à Guangzhou du 26 au 29 novembre 2021, avec la participation de près de 300 jeunes leaders de toute l'Asie, en ligne et hors ligne. L'« Initiative pour le développement de la jeunesse en Asie 2021 » a été lancée et lue par Liu Haijiang, secrétaire général de l'AYLF. Au cours du forum, les participants ont échangé des points de vue et tenu des discussions approfondies sur des sujets tels que l'innovation technologique et la ville intelligente, la culture, l'éducation physique et le développement du tourisme, la coopération internationale en matière de finance et d'investissement, le commerce international et la connexion de l'Asie, les soins de santé et les oeuvres de bienfaisance, ainsi que la coopération et le développement de la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, ce qui a conduit à un large consensus.

L'« Initiative pour le développement de la jeunesse en Asie 2021 » était la suivante :

Les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de l'Asie. Grâce à des efforts conjoints pour promouvoir les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les pays, les jeunes contribueront grandement au développement de l'Asie, notre patrie commune. Cela relève d'une importance majeure pour l'avenir de l'Asie et du monde, ainsi que pour le bien-être de l'humanité.

Nous proposons que les jeunes asiatiques défendent l'esprit du multilatéralisme, renforcent la communication, améliorent la coopération et partagent des opportunités pour parvenir à une coopération gagnant-gagnant en adhérant au concept de consultation, de contribution et de bénéfices partagés avec un esprit ouvert. Les jeunes doivent assumer leur responsabilité et honorer leur engagement dans la revitalisation de l'Asie. En travaillant main dans la main pour promouvoir l'innovation ainsi que les échanges et la coopération entre les pays dans les domaines de la science et de l'éducation, du tourisme et de la culture, des soins médicaux, nous construirons une Asie solidaire, de développement et de prospérité.

Nous proposons que la jeunesse asiatique s'efforce de renforcer la coopération en matière d'innovation technologique afin d'accroître la richesse totale de l'humanité, d'atténuer les conflits sociaux et de contribuer davantage au progrès de la civilisation humaine et aux efforts internationaux pour faire face aux défis communs.

Nous proposons que les jeunes asiatiques s'unissent pour relever les défis communs auxquels est confrontée la santé humaine, tels que le nouveau coronavirus. Nous devons suivre la voie de la coopération dans la lutte contre l'épidémie, renforcer la gouvernance de la sécurité de la santé publique mondiale et nous opposer aux tentatives de politisation ou d'étiquetage erroné de la pandémie de COVID-19.

Nous proposons que la jeunesse asiatique mette pleinement en valeur la richesse spirituelle de l'humanité contenue dans les compétitions sportives, qu'elle participe activement aux événements sportifs de grande envergure tels que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, et qu'elle montre au monde le dynamisme de la jeunesse asiatique et l'image d'une Asie ouverte, inclusive et progressiste.

Nous proposons que la jeunesse asiatique développe le sens du respect et de la protection de la nature, qu'elle adhère à la voie du développement vert, à faible émission de carbone et durable, qu'elle protège sa patrie par des efforts conjoints et qu'elle contribue à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 01:53 et diffusé par :