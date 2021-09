Eurecon Verlag remet les prix des meilleures sociétés pharmaceutiques et des produits les plus innovants en 2021





Le lauréat du prix "The Golden Tablet®" revient à BioNTech. En outre, l'activité de recherche de la société, un vaste éventail de produits bénéficiant de nombreuses innovations, est décisive pour ce prix, ainsi que la qualité des produits. Le classement des "Meilleures sociétés pharmaceutiques allemandes 2021" a également été publié: Roche Pharma, Lilly, Bristol-Myers Squibb, Novartis Pharma et Amgen occupent les cinq premières places dans la catégorie Image et innovation des tendances pharmaceutiques.

Treize autres lauréats ont reçu le prix du "Produit le plus innovant". Parmi eux figurent les lauréats de la catégorie des médicaments sur ordonnance: le vaccin anti-COVID-19 Comirnaty® de BioNTech et Tolak® pour le traitement des kératoses actiniques de Pierre Fabre. Exeltis est récompensé pour le contraceptif oral Slinda® et pour DeflaGyn® pour le traitement de la dysplasie/des érosions cervicale(s). Les autres lauréats sont, dans la catégorie des médicaments orphelins, le médicament contre l'hépatite D Hepcludex® de Gilead Sciences, Poteligeo® de Kyowa Kirin pour le traitement de la mycose fongoïde et du syndrome de Sézary, et Pemazyre® d'Incyte pour le traitement du cholangiocarcinome.

Dans le segment des soins spécialisés, le médicament contre le cancer de la prostate Erleada® de Janssen-Cilag reçoit un prix. Le supplément alimentaire ImmunoBON® de Bencard pour le traitement des allergies est le vainqueur de la catégorie sans ordonnance. L'application MyIUS de Jenapharm, qui accompagne les utilisateurs de dispositifs intra-utérins, a été choisi dans la catégorie des applications de santé numérique. Roche Diagnostics a remporté la catégorie des diagnostics avec le test rapide d'antigène SARS-CoV-2 et l'Avenio NGS Oncology Assay. Dans la catégorie des grandes innovations, le traitement pour la COVID-19 de Formycon se hisse à la première place, suivi par Ethris et Pieris Pharmaceuticals en deuxième et troisième positions.

La publication du classement et la remise des prix ont eu lieu le 14 septembre 2021 dans le cadre d'un événement hybride qui s'est déroulé à l'Ehrensaal du Deutsches Museum.

Pour de plus amples renseignements à propos du classement et des prix, veuillez visiter https://pharma-trend.com/en/pharma-award/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 19:00 et diffusé par :