Avis - Rappel d'un lot de pilules contraceptives Mirvala 28

Apotex Inc. procède à un rappel volontaire à l'échelle nationale d'un lot de MirvalaMC 28 (comprimés de désogestrel et d'éthinylestradiol, USP) auprès des grossistes, distributeurs, détaillants, pharmacies et consommatrices. Le lot ciblé fait l'objet...