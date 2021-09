Hilo est maintenant disponible pour les résidents de plusieurs régions du Québec





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le déploiement de l'offre de maison intelligente d'Hilo se poursuit et s'accélère, si bien qu'elle est maintenant disponible aux clients dans plus de 90 % du territoire québécois.

Ces clients d'Hydro-Québec peuvent donc profiter du service clés en main d'Hilo dont la technologie permet d'effectuer des économies sur sa consommation d'électricité sans devoir lever le petit doigt ou sacrifier son confort.

Au cours de la première saison de défis, les clients d'Hilo ont reçu en moyenne 125 $ de récompense en argent pour leur participation à une trentaine de défis. De plus, les clients d'Hilo ont constaté des économies sur leur facture d'électricité de l'ordre de 15 %, et même de 20 % dans certains cas.

Au départ, seuls les clients des régions de Montréal, de Québec, de Gatineau et de Trois-Rivières étaient admissibles. Au cours des derniers mois, notre offre clés en main, qui comprend l'installation gratuite par un électricien, s'est étendue à plusieurs villes dans les régions suivantes :

Laurentides

Montérégie

Estrie

Centre-du-Québec

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Abitibi-Témiscamingue

Bas- Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Les activités d'Hilo en développement

Dans les prochains mois et les prochaines années, de nouvelles options s'ajouteront aux thermostats, prises intelligentes, interrupteurs, gradateurs, stations météorologiques, avertisseurs de fumée et ampoules intelligentes qui sont déjà compatibles avec Hilo.

Citation :

« Toute l'équipe d'Hilo a mis beaucoup d'efforts dans la dernière année afin d'accélérer son déploiement de manière à favoriser l'adhésion à son projet collectif. Nous voulons rejoindre le plus grand nombre de Québécois possible, en collaborant avec le plus grand nombre de partenaires québécois possible. En permettant à nos clients de mieux gérer leur consommation d'électricité, nous rendons disponible plus d'énergie pour électrifier le Québec et contribuons ainsi à la décarbonation. »

Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo

À propos d'Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire. Pour en savoir plus sur Hilo : www.hiloenergie.com/.

