Avis aux médias - Le gouvernement du Canada souligne la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





Le 29 septembre, le gouvernement du Canada soulignera la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Le mercredi 29 septembre, à la veille de la nouvelle journée de commémoration nationale du 30 septembre, le gouvernement du Canada tiendra une activité sur la colline du Parlement pour souligner la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette activité rendra hommage aux enfants autochtones disparus, aux survivants des pensionnats et à toutes les vies et communautés touchées par le système des pensionnats pour Autochtones au Canada. La reconnaissance de l'histoire douloureuse des pensionnats et de leurs répercussions encore aujourd'hui est au coeur du processus de réconciliation.

Pour en savoir plus sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et les activités prévues pour l'occasion, consultez la page de Patrimoine canadien consacrée à la réconciliation. Elle sera mise à jour tout au long de la semaine.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

POUR LES MÉDIAS SUR PLACE :

Conformément aux règles sanitaires, les représentants des médias qui ont des symptômes similaires à ceux de la COVID-19, qui auraient été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans les 14 jours précédant l'activité, qui ont été avisés par l'autorité sanitaire régionale de s'auto-isoler ou qui ont voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 jours précédant l'activité se verront refuser l'entrée. Le port du couvre-visage est obligatoire.

À des fins de recherche des contacts, les représentants des médias doivent obligatoirement confirmer leur présence à l'avance en écrivant à media@pch.gc.ca.

DATE : Le mercredi 29 septembre 2021

HEURE : 19 h 30

LIEU : Flamme du Centenaire, colline du Parlement, Ottawa

