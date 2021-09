Tigo Energy va dévoiler de nouvelles solutions destinées à la gestion des flottes solaires et à la sécurité incendie, à l'occasion du salon Intersolar Europe





Tigo Energy, Inc., le chef de file mondial de l'industrie solaire dans le domaine de l'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex MLPE), confirme la présence de la Société au prochain salon Intersolar Europe, qui aura lieu à Munich en Allemagne. Les représentants de Tigo exposeront la gamme complète d'appareils Tigo TS4 Flex MLPE, notamment la plateforme TS4-A-2F récemment lancée, et la plateforme logicielle Tigo Energy Intelligence. Ensemble, ces produits Tigo représentent la solution la plus rentable et la plus avancée pour permettre l'arrêt rapide des projets solaires de grande envergure.

Tigo Energy s'inscrit à la tête de l'innovation solaire grâce à Tigo TS4 Flex MLPE, qui offre aux clients la liberté de choisir les fonctionnalités et les composants de leurs installations solaires. Ces 12 derniers mois, Tigo a intégré plusieurs mises à jour et innovations clés à sa gamme de produits Flex MLPE, afin de répondre à la demande croissante en modules solaires et projets énergétiques à puissance élevée, qui nécessitent un ensemble varié de fonctionnalités en matière de sécurité incendie, de surveillance, de gestion, et d'optimisation de la puissance.

« La Tigo TS4 est intégrée aux systèmes que nous déployons, car elle offre un niveau d'utilité et une valeur que l'on ne retrouve tout simplement nulle part ailleurs », a déclaré Ines Zion, responsable du développement commercial, chez Energy Rockstars GmbH & Co.KG. « Les unités TS4 sont faciles et rapides à installer, et la surveillance qu'elles offrent au niveau du module, via l'application Tigo EI nous fournit un aperçu exceptionnel sur les composants installés. Les rapports de système, produits par Tigo nous aident en outre à comprendre rapidement les performances système, et à gérer la maintenance, deux aspects particulièrement importants pour nos clients. »

La solution Tigo Energy Intelligence (EI) est une plateforme numérique complète, conçue pour optimiser l'expérience des installateurs au niveau de la mise en service, de la surveillance et de la maintenance des flottes d'installations solaires. Tigo EI offre également les outils nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, tout en augmentant les performances système et les revenus, le tout ajouté à une expérience utilisateur améliorée pour les installateurs comme pour les clients. La plateforme simplifie également le processus de mise en service en offrant une plus grande visibilité des systèmes et en fournissant des informations aux installateurs finaux et aux spécialistes de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction.

« La plateforme Tigo Energy Intelligence permet de passer à l'échelon supérieur en matière d'expérience des installateurs, et nous sommes impatients de montrer à nos partenaires installateurs ce que Tigo EI est précisément capable d'effectuer pour eux », a confié Mirko Bindi, vice-président des ventes EMOA, et directeur général Europe, chez Tigo Energy. « La granularité des données et les analyses fournies par la plateforme Tigo EI fournissent des renseignements approfondis sur les systèmes, qui permettent aux EPC et aux installateurs d'accélérer la mise en service et de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, tout en maximisant les performances des systèmes et les revenus. »

Pour en savoir plus sur les solutions Tigo Flex MLPE et la plateforme de surveillance Tigo Energy Intelligence, retrouvez Tigo Energy au salon Intersolar Europe (Messe München, pavillon B5, stand 150), du 6 au 8 octobre 2021.

À propos de Tigo Energy

Tigo Energy est le leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex MLPE) et propose des solutions innovantes qui augmentent la production d'énergie solaire, réduisent les coûts d'exploitation, et améliorent considérablement la sécurité des systèmes d'énergie solaire. La plateforme TS4 de Tigo maximise les bénéfices de l'énergie solaire et fournit aux clients la solution MLPE la plus évolutive, la plus versatile et la plus fiable qui soit. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire à travers le monde. Les systèmes Tigo sont utilisés sur les sept continents et produisent chaque jour des gigawattheures d'énergie solaire, fiable, propre, abordable, et sûre. Doté d'une équipe mondiale, Tigo Energy se consacre à produire la meilleure MLPE de la planète, pour que le nombre de personnes bénéficiant des avantages du solaire ne cesse de croître. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 17:05 et diffusé par :