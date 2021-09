TELUS International annonce la clôture d'un placement secondaire majoré d'actions à droit de vote subalterne et l'exercice de l'option de surallocation des preneurs fermes





TELUS International (Cda) Inc. (TELUS International) (NYSE et TSX : TIXT) a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement secondaire majoré effectué par voie de prise ferme de 14 400 000 actions à droit de vote subalterne de TELUS International, au prix de 34,00 $ US par action, par certains actionnaires de TELUS International, y compris Baring Private Equity Asia. De plus, les preneurs fermes ont exercé intégralement l'option leur permettant de souscrire 2 160 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires de TELUS International auprès des actionnaires vendeurs.

TELUS International n'a pas vendu d'actions à droit de vote subalterne dans le cadre du placement et n'a tiré aucun produit de la vente d'actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.

En conséquence du placement, le flottant de TELUS International a augmenté et s'est établi à 65 902 464 actions à droit de vote subalterne.

En conséquence du placement et compte tenu de l'incidence de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes, TELUS Corporation et Baring Private Equity Asia détiennent environ 70,9 % et 25,9 %, respectivement, des droits de vote combinés de TELUS International (et environ 55,1 % et 20,1 %, respectivement, de l'intérêt économique).

J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., CIBC Capital Markets et Credit Suisse Securities (USA) LLC ont agi comme cochefs de file teneurs de livre dans le cadre du placement. Citigroup Global Markets Inc. et RBC Dominion Securities Inc. ont également agi comme coteneurs de livres, tandis que Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets, Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities Canada, Ltd. et William Blair & Company, L.L.C. ont agi comme teneurs de livres dans le cadre du placement.

Le placement a été réalisé uniquement par voie d'un prospectus. Il est possible d'obtenir un exemplaire du prospectus relatif au placement s'adressant à : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par courriel à prospectuseq_fi@jpmorganchase.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au (888) 603-5847 ou par courriel à barclaysprospectus@broadridge.com; Marchés des capitaux CIBC, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ON M5J 2S8, par téléphone au 1-416-956-6378 ou par courriel à Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, par téléphone au 1-800-221-1037 ou par courriel à usa.prospectus@credit-suisse.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres de TELUS International et il ne constitue, à l'égard des titres, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat ni une vente dans tout territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou autorisés en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux?ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions intégrées incluent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, les solutions liées au cycle de vie des technologies de l'information, y compris des solutions gérées, l'automatisation intelligente, des solutions de bout en bout de données en intelligence artificielle, y compris des fonctionnalités de vision par ordinateur, ainsi que des solutions d'expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture unique de TELUS International fait la promotion de la diversité et de l'inclusivité par l'entremise de ses politiques, des groupes de ressources et des ateliers à l'intention des membres de son équipe, des pratiques d'emploi mettant l'accent sur l'équité en matière d'emploi dans toutes les régions où elle exerce des activités. La Société bâtit des collectivités fortes et aide ceux qui sont dans le besoin grâce à des projets de bénévolat à grande échelle qui ont eu un impact positif sur les vies de plus de 150 000 personnes à l'échelle mondiale, ainsi que par l'entremise de ses cinq comités d'investissement communautaire qui ont remis 4 millions de dollars à des organismes caritatifs locaux depuis 2015.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 16:10 et diffusé par :