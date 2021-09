L'AMC lance une campagne nationale pour unir les Canadiens afin de soutenir les travailleurs de la santé





OTTAWA, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Alors que nous entamons le 19e mois de la pandémie de COVID-19 et en réponse au récent harcèlement des travailleurs de la santé, l'Association médicale canadienne (AMC) lance une campagne afin d'encourage les Canadiens à manifester leur appui aux effectifs en santé du Canada. La campagne « Je soutiens les travailleurs de la santé » encourage les Canadiens à montrer leur soutien et leur appréciation des travailleurs de la santé en ajoutant des filtres à leurs réseaux Facebook et Instagram ou en utilisant le mot-clic #SoutenirLesTravailleursDeLaSanté.

« Nos travailleurs font preuve d'une formidable résilience et d'une immense compassion pendant cette pandémie, et ils méritent notre reconnaissance. Depuis quelques mois, une petite partie de la population mine ce sentiment de fierté, et il est temps de réagir et de parler plus fort qu'eux, a dit la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Alors que cette pandémie s'éternise, nous devons remercier nos travailleurs de la santé, qui nous aident depuis le premier jour. »

Lors d'un récent sondage mené par l'AMC, 87 % des répondants ont dit que le soutien aux travailleurs de la santé est une priorité, reconnaissant que ce soutien améliorera l'accès et la qualité des soins.

Intensifier les campagnes de vaccination

L'AMC rappelle aux Canadiens qu'ils peuvent faire leur part en se faisant vacciner contre la COVID-19, en maintenant la distanciation sociale, en portant un masque et en respectant les directives de santé publique locales. De plus, l'AMC encourage les gouvernements à intensifier leurs campagnes de vaccination afin d'encourager les gens qui hésitent à se faire vacciner.

« Être Canadien signifie prendre soin de ses voisins, penser à sa communauté et choisir de se faire vacciner, a ajouté la Dre Smart. C'est un geste de compassion pour les gens autour de vous et pour ceux qui prennent soin de vous. Les travailleurs de la santé font leur part. Il est temps que le reste d'entre nous fasse la même chose. »

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 12:00 et diffusé par :