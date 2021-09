Nouveau programme de stages en conservation d'oeuvres d'art du Musée des beaux-arts du Canada pour accroître la représentativité de professionnels issus de diverses communautés au sein de la discipline





Quatre stages dotés chacun d'une bourse de 25?000 $ seront attribués

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de stages en restauration et en conservation du MBAC pour la diversité destiné aux étudiants autochtones, noirs, et d'autres communautés culturelles de partout au Canada.

Créé et dirigé par le Musée des beaux-arts du Canada, en collaboration avec le programme de conservation de l'art de l'Université Queen's (site en anglais seulement) et l'Institut canadien de conservation, le Programme de stages en conservation pour la diversité du MBAC vise à accroître la représentation des professionnels issus de diverses communautés.

Le programme est conçu pour offrir le meilleur départ possible aux étudiants qui souhaitent faire carrière en conservation. Il leur permettra de développer un réseau avec des professionnels du domaine qui ont une expérience dont ils pourront s'inspirer tout au long de leurs études et de leur carrière.

Cette initiative permet à quatre (4) étudiants de bénéficier du programme avant de se rendre à l'Université Queen's de Kingston, en Ontario, pour étudier officiellement la conservation de l'art dans le cadre du programme de maîtrise. Il s'agit de la seule formation en conservation au Canada à ce niveau. Chaque stagiaire recevra une bourse de 25?000 $.

«?Comme de nombreuses professions dans le domaine muséal, la conservation est une discipline dont les racines sont fermement ancrées dans la tradition européenne. Notre domaine bénéficiera grandement de perspectives différentes provenant de divers domaines d'études et de voix différentes de divers milieux et cultures?», a déclaré le directeur de la conservation et de la recherche technique du MBAC, Stephen Gritt. «?Le Musée des beaux-arts du Canada est heureux de faire preuve d'un certain leadership dans ce domaine. Nous croyons que ce projet entraînera des avantages plus vastes. »

Les stagiaires ont la possibilité de se familiariser avec certaines des complexités du travail de conservation et de restauration, notamment la recherche, l'examen technique et les dimensions historiques et éthiques de l'interaction avec l'art et les artefacts. Pendant trois à cinq mois, ils seront jumelés avec différents experts du laboratoire de restauration et de conservation du musée et les suivront dans leur travail quotidien en tant qu'observateurs. Ils seront également initiés à la science de la conservation et aux questions plus générales de préservation du patrimoine à l'Institut canadien de conservation, également à Ottawa.

Le programme a débuté en juin dernier avec une première stagiaire, la Canadienne d'origine antillaise Tirza Harris (elle), originaire de Kingston, en Ontario.

«?Je suis très chanceuse d'avoir pu passer mon été au Musée des beaux-arts du Canada, d'autant plus que les restrictions imposées par la COVID-19 rendent difficile la visite des laboratoires ou l'acquisition d'une expérience préalable au programme. Je suis arrivée au Musée sans aucune expérience pratique en conservation. Bien que j'aie passé du temps à assister à des webinaires et à des conférences pour acquérir des connaissances générales en conservation, la nature de ce travail signifie que le temps passé dans un laboratoire est particulièrement formateur?», a déclaré Tirza Harris, stagiaire. «?Ce stage est un espace ouvert à l'exploration, j'ai pu ainsi être au MBAC chaque semaine et passer du temps à parler avec des restaurateurs pour mieux comprendre les divers aspects et problèmes de la conservation. Le temps que j'ai passé au laboratoire de restauration-conservation du MBAC m'a permis de parler avec des restaurateurs de leur cheminement de carrière et de voir comment différentes spécialisations abordent les traitements de manière créative pour résoudre les problèmes. La conservation est fondamentalement interdisciplinaire et le fait de passer d'un département à l'autre ne fait que renforcer mon approche en tant que restauratrice émergente. »

Tirza a fréquenté l'Université Bishops où elle a obtenu un B.A. Hons en études classiques avec une spécialisation en art et langues classiques, et une double mineure en histoire et religion. Au cours de sa deuxième année, elle a reçu un fonds de projet pour participer à une école de mosaïque à Ravenne, en Italie, afin de réaliser des mosaïques avec des matériaux et des techniques byzantins. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en histoire et philosophie des religions à l'université Concordia, se spécialisant dans la littérature chrétienne médiévale, l'art et l'écothéologie. Après avoir obtenu son diplôme, Tirza a travaillé chez Mosaika Art & Design à Montréal, QC, où elle a travaillé avec des mosaïques smalti, de la céramique et des vitraux. Elle a découvert la conservation de l'art à un jeune âge et a d'abord été découragée de poursuivre cette carrière, mais les encouragements d'un collègue et le plaisir de travailler directement avec des mosaïques l'ont incitée à reconsidérer sa décision. Stagiaire en préprogramme dans la spécialisation peintures à l'Université Queen's, Tirza est intéressée par l'exploration de diverses formes d'art et de médias. Principalement peintre et mosaïste, elle a exploré les textiles, le tournage de la céramique, l'impression en bloc et la dorure.

La profession de conservateur d'art est un domaine multidisciplinaire qui réunit l'étude de l'art et de l'histoire de l'humanité, avec les sciences physiques et l'histoire de la technologie.

Le Musée a produit une courte vidéo à l'intention des étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire afin de leur présenter le domaine de la conservation du patrimoine culturel, qu'ils n'ont peut-être pas encore envisagé comme profession.

Les étudiants intéressés par une carrière de conservateur d'oeuvres d'art qui souhaitent en savoir plus sur le programme de stage peuvent contacter le Musée à stagerestau@beaux-arts.ca.

Au sujet du Laboratoire de conservation et de restauration du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada dispose d'un important département de conservation spécialisé dans les domaines de l'art contemporain, des peintures et des cadres, de la sculpture et des arts décoratifs, ainsi que des estampes, des dessins et des photographies. Son équipe de restaurateurs traite chaque année près de 2?000 oeuvres principalement tirées de la collection nationale.

