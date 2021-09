NielsenIQ lance la révolution de la mesure omnicanale





NielsenIQ, leader mondial des suivis et analyses de données, annonce aujourd'hui la signature de deux accords pour deux acquisitions-clés, Data Impact et Rakuten Intelligence. Ces acquisitions vont apporter à NielsenIQ une valeur ajoutée significative à ses solutions de mesures omnicanales et e-commerce, et lui permettre de révolutionner la mesure de la consommation et de la distribution, grâce à une vue exhaustive du paysage online, de la présence des produits sur les sites de vente en ligne, jusqu'aux transactions réellement réalisées.

Aujourd'hui, les ventes online représentent 12% des ventes de PGC aux Etats-Unis, jusqu'à 30% dans certains pays, et leur progression est estimée à 15% par an en moyenne jusqu'en 2025. Les e-commerçants connaissant une croissance significative et prenant des parts de marché aux enseignes traditionnelles, il est devenu essentiel de comprendre le marché dans son ensemble. Pourtant, la mesure actuelle du e-commerce reste très fragmentée, avec des offres multiples et disparates qui ne permettent pas d'avoir une telle vision intégrée et cohérente du marché.

Ces acquisitions et la suite de solutions omnicanales placent NielsenIQ dans une position unique pour fournir aux distributeurs et industriels une vision harmonisée, détaillée et cohérente de l'ensemble des circuits, leur permettant d'anticiper les tendances, de comprendre et de réagir rapidement aux nouveaux besoins et nouvelles attentes des consommateurs.

L'accord noué avec Data Impact, acteur de premier plan dans le domaine de l'intelligence du commerce électronique dans 40 pays, principalement en Europe et aux États-Unis, permettra de renforcer le service omnicanal de NielsenIQ. La combinaison de la technologie de Data Impact, la meilleure de sa catégorie - qui fournit une vue extrêmement détaillée des insights online au niveau de l'enseigne et du magasin - avec la couverture sans équivalent de NielsenIQ en termes de suivi des ventes magasin, permettra à NielsenIQ de donner une dimension globale aux produits de Data Impact et, surtout, de positionner NielsenIQ comme le leader de la mesure et de l'exécution omnicanale à l'avenir.

"En combinant notre technologie avec l'offre unique de Data Impact, nous serons en mesure de proposer aux industriels et distributeurs une couverture exhaustive et sans équivalent, avec de surcroît la granularité nécessaire pour prendre les meilleures décisions omnicanales", commente Jim Peck, CEO de NielsenIQ.

L'acquisition de Rakuten Intelligence, trois ans après la signature d'un accord exclusif visant à combiner le plus grand panel de consommateurs e-commerce aux Etats-Unis - celui de Rakuten Intelligence - avec les données distributeurs de NielsenIQ, va nous permettre de livrer à nos clients une lecture intégrée des mondes online et offline, tout en respectant les hiérarchies propres à chaque client, tout ceci grâce à notre plateforme cloud Connect. Omnisales, la solution lancée récemment par NielsenIQ, est la première concrétisation de cette acquisition.

"Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir ces deux champions au sein de la famille NielsenIQ. Grâce aux données multi-sources, nous pourrons fournir un seul chiffre consolidé pour quantifier les ventes en ligne - la vérité dont le marché a besoin - ainsi que des recommandations d'exécution online avec une actionnabilité incomparable. Cette couverture et cette granularité uniques rendent le champ des possibles illimité" ajoute Clément Colin, Head of International E-commerce Measurement, NielsenIQ.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est le leader mondial en termes d'analyse du comportement des consommateurs, proposant la vision la plus complète et la plus impartiale. Grâce à une plateforme de données consommateurs sans équivalent et alimentée par de riches capacités d'analyse, NielsenIQ permet aux principaux distributeurs et acteurs de la grande consommation du monde entier de prendre des décisions audacieuses et en toute confiance.

En utilisant des sets complets de données et en mesurant toutes les transactions de la même manière, NielsenIQ fournit à ses clients une vision prospective du comportement des consommateurs afin d'optimiser leurs performances, quels que soient les circuits de distribution. Notre philosophie d'ouverture en termes d'intégration de données permet la constitution des ensembles de données consommateurs les plus influents de la planète. NielsenIQ révèle toute la vérité des chiffres.

NielsenIQ, société du portefeuille d'Advent International, est présente dans près de 100 pays, couvrant plus de 90% de la population mondiale. Pour plus d'informations, merci de visiter www.nielseniq.com.

À propos de Data Impact

Data Impact est un prestataire de tout premier plan en matière d'analyse omnicanale. L'entreprise utilise des données localisées et des algorithmes d'IA pour offrir à ses clients diverses solutions, notamment des analyses géolocalisées, des estimations de ventes et de parts de marché, des suivis média, de l'optimisation SEO, etc...

La solution de Data Impact est déjà utilisée par plus de 150 sociétés dans plus de 40 pays à travers le globe. Lancée en 2016, Data Impact est l'unique solution qui offre aux industriels des PGC une visualisation précise de leur distribution omnicanale et la capacité d'identifier des leviers d'actions localisés.

À propos de Rakuten Intelligence

Rakuten Intelligence fait partie de Rakuten Advertising, qui met en relation les principales agences, marques et éditeurs avec des consommateurs actifs et engagés à travers le globe. En bénéficiant des entités media et audiences de Rakuten, associées à un réseau multi-récompensé et à des études consommateurs propriétaires, Rakuten Advertising crée les conditions idéales pour atteindre de nouveaux clients et les fidéliser durablement.

Grâce à ses technologies de pointe, ses données et ses services stratégiques, Rakuten Advertising propose une suite de solutions marketing et publicitaires, et fait avancer l'écosystème en permanence. Il s'agit d'une division de Rakuten Inc, l'une des premières sociétés de services web au monde. Le siège de l'entreprise est situé à San Mateo, en Californie, avec des bureaux répartis en EMEA, APAC, LATAM et Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez www.rakutenadvertising.com.

