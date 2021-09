Passwerk/TRplus et Hexaware collaborent pour des services de processus métier gérés basés sur les résultats





MUMBAI, Inde, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies et Passwerk/TRplus collaborent pour fournir des services de processus métier gérés (Managed Business Process Services, MBPS) basés sur les résultats en Belgique. Hexaware possède des décennies d'expérience dans les services de processus d'affaires gérés et embauchera désormais autant de personnes que possible avec un profil de spectre autistique via Passwerk/TRplus pour ses services MBPS en Belgique.

Managed Business Process Services implique la gestion de processus spécifiques de l'organisation cliente en agissant comme une extension de leur organisation pour fournir des services garantis basés sur les résultats. Les services seraient une combinaison de RPA-AI/ML, soutenu par des services manuels. Les clients peuvent s'attendre à une plus grande efficacité grâce à des services localisés de haute qualité et à un coût total de possession réduit assuré par les décennies d'expérience mondiale d'Hexaware dans Managed Business Process Services. Les services soutiendront les processus opérationnels dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, les soins de santé, les télécommunications, la vente au détail, la fabrication, et les services professionnels, tels que la comptabilité financière, les services RH, les ventes et le marketing.

Vijay Lohitsa, responsable pays et directeur senior chez Hexaware Technologies, Belgique, se réjouit de ce partenariat et déclare : « De cette façon, nous pouvons offrir des opportunités de carrière à long terme aux consultants autistes pour les processus et les activités où nous avons acquis beaucoup d'expérience et d'expertise dans tous les secteurs. L'excellente réputation de Passwerk/TRplus correspond parfaitement à notre objectif de fournir des services de qualité supérieure à nos clients. Nous sommes heureux de servir la communauté avec ce modèle unique et nous sommes convaincus qu'il sera reçu à bras ouverts. »

Passwerk/TRplus est très heureux de cette collaboration ! Cela leur permet de recruter d'autres personnes autistes et de leur proposer du travail dans ce nouveau service. Nico De Cleen, PDG de Passwerk/TRplus, a déclaré : « Grâce à ce partenariat, nous pouvons aller encore plus loin vers l'atteinte de notre objectif, à savoir mettre autant de personnes autistes au travail dans un environnement de travail économique régulier que possible Ce nouveau modèle de service innovant est unique en Belgique et à l'étranger. Grâce à ce partenariat, Hexaware fait une différence pour les personnes autistes. »

À propos de Passwerk/TRplus

Passwerk/TRplus déploie des consultants avec un profil de spectre autistique pour tester des logiciels, développer des logiciels, diverses tâches de contrôle de la qualité, de l'intelligence d'affaires et des Managed Business Process Services. En savoir plus sur www.passwerk.be et www.trplus.be

À propos d'Hexaware

Hexaware est une société mondiale de services informatiques qui permet aux entreprises du monde entier de réaliser une transformation numérique à grande échelle et rapidement. En savoir plus sur http://www.hexaware.com. Réalisez une visite virtuelle immersive à 360° de nos campus dans le monde entier sur https://www.hexawareimmersive.com.

Contact :

Sreedatri Chatterjee

sreedatric@hexaware.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/530945/Hexaware.jpg

