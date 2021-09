Déclaration - Déclaration du premier ministre concernant les résultats de l'élection fédérale allemande





OTTAWA, ON, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection fédérale allemande :

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite féliciter l'Allemagne pour la tenue de son élection fédérale, qui montre encore une fois la force et le dynamisme de la démocratie allemande. Je tiens également à lui exprimer mes meilleurs voeux pour la formation d'un nouveau gouvernement, avec lequel le Canada a hâte de travailler en étroite collaboration.

« Le Canada et l'Allemagne sont de proches alliés. Leurs populations sont unies par des liens solides et par des valeurs communes qui guideront nos efforts respectifs visant à rebâtir en mieux après la pandémie. À cet égard, nous poursuivrons notre proche collaboration au sein de forums internationaux comme les Nations Unies, l'OTAN, le G7 et le G20 afin d'aborder des enjeux essentiels et importants pour les Canadiens comme pour les Allemands. Ces dossiers comprennent notamment les mesures de relance après la COVID-19, les changements climatiques, la paix et la sécurité, la migration et le commerce international. Nous continuerons également à resserrer nos relations, à défendre la démocratie et les droits de la personne ainsi qu'à promouvoir l'établissement d'économies durables pour assurer à tous un avenir plus sûr, plus prospère et plus inclusif.

« En ce moment historique, je tiens à remercier la chancelière Merkel pour ses 16 ans de leadership à la fois fort et constructif, elle qui a été la première femme à devenir chancelière d'Allemagne et qui a connu l'un des plus longs mandats à ce poste. »

