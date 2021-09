Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel en direction de Montréal - Fin de semaine du 1er au 4 octobre

Afin d'améliorer la sécurité des usagers et le confort de roulement de la chaussée, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, annonce le début des travaux de réfection de la route 173, à...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle aux fins de travaux d'entretien durant les périodes suivantes : du mardi 28 septembre,...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que d'importantes fermetures seront mises en place dans le secteur de l'autoroute 25 et du tunnel durant la fin de semaine du 1er au 4 octobre, dont une fermeture complète du tunnel en...