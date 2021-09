Global Technical Group, soutenu par Abris, vient d'acquérir Lummetry.AI





L'entreprise technologique renforce sa position de leader du marché des solutions logicielles pour l'automatisation de la sécurité physique

BUCAREST, Roumanie, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Technical Group (« GTS »), le développeur roumain de logiciels pour le secteur de la sécurité, soutenu par Abris Capital Partners (« Abris »), vient d'acquérir Lummetry.AI, une entreprise roumaine d'intelligence artificielle. La transaction, finalisée le 15 septembre, renforcera encore la position de GTS en tant que leader du marché des solutions logicielles pour l'automatisation de la sécurité physique.

GTS a été fondée en 2007 et se compose de deux divisions fournissant des solutions logicielles pour le secteur de la sécurité, comprenant des solutions IoT avancées, des technologies du bâtiment, l'ingénierie, l'automatisation et l'efficacité énergétique, la gestion des installations et la maintenance technique. GTS est l'un des plus grands acteurs de ce secteur en Roumanie, comptant parmi ses clients la plupart des plus grandes banques, compagnies pétrolières, centres commerciaux, enseignes et sociétés internationales de fabrication et de distribution.

Abris a investi dans l'entreprise en 2019 dans le but d'accélérer le processus d'innovation et d'ouvrir la voie à une expansion internationale.

Adrian Stanculescu, associé chez Abris, a commenté :

« L'acquisition de Lummetry.AI est un progrès remarquable dans la croissance de GTS. L'entreprise a déjà connu un TCAC impressionnant de près de 50 % au cours des cinq dernières années et nous prévoyons de continuer à réaliser une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. La combinaison de ces deux équipes nous permettra d'améliorer davantage notre offre proposée aux clients et de renforcer notre position de leader sur le marché. »

Lummetry.AI propose des solutions qui fonctionnent comme des « moteurs » d'IA, qui s'intègrent aux outils informatiques existants, à l'infrastructure de sécurité et de surveillance vidéo, transformant les plates-formes en solutions capables de traiter automatiquement plusieurs flux vidéo et de grandes quantités de données. La société viendra enrichir GTS en apportant des outils pour le développement, la mise en oeuvre et la maintenance de plates-formes logicielles dédiées à la gestion des systèmes de sécurité, ainsi qu'un historique de projets fructueux et une équipe présentant un niveau avancé d'expertise dans le domaine de l'IA.

Mihai St?nescu, fondateur et PDG de GTS, a ajouté :

« GTS se distingue par sa capacité à développer et à intégrer différents domaines du secteur de l'IoT. Au cours des deux dernières années, aux côtés de Lummetry.AI, nous avons accéléré l'intégration d'algorithmes d'IA dans tout ce que nous faisons, apportant un avantage considérable aux clients, qui peuvent bénéficier d'une technologie de pointe même si les plates-formes utilisées n'ont pas été conçues à l'origine pour être surveillées avec des logiciels perfectionnés. Dans le cadre du processus de création de valeur, Abris a favorisé la professionnalisation de l'entreprise, tout en la développant de manière significative avec notre équipe de direction. »

Suite à l'acquisition, GTS continuera d'investir dans la recherche et le développement de moteurs d'IA de Lummetry.AI. En outre, GTS se prépare à lancer une nouvelle plate-forme logicielle pour la surveillance et la gestion des systèmes de sécurité qui comprendra des modules intégrés basés sur l'IA tels que la violation du périmètre, le comptage des personnes, l'identification de la présence des personnes, les images thermiques et la détection des foules. La société se prépare également à une expansion internationale, à partir de 2022, pour tirer parti de ses solides solutions IoT et IA.

Pawe? Gierynski, directeur associé d'Abris Capital, a commenté :

Chez Abris, nous restons engagés dans notre stratégie de transformation des acteurs locaux en champions régionaux. Pendant la pandémie, nous avons constaté que la numérisation et la transition vers les services cloud se sont accélérées dans la plupart des secteurs. Je suis donc extrêmement fier que notre société de portefeuille roumaine soit sur la bonne voie pour devenir le principal intégrateur de services et de sécurité axé sur la technologie en Europe centrale. Nous sommes impatients de soutenir le groupe pour renforcer sa position sur le marché. »

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners Ltd. est un important gestionnaire de fonds d'investissements privés indépendant, axé sur les opportunités de marché intermédiaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Fondée en 2007, Abris cherche à identifier et à s'associer avec les entreprises du marché intermédiaire les plus prospères et les plus dynamiques d'Europe centrale, qui peuvent bénéficier d'un apport de capital et / ou d'une expertise en matière de gestion, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Avec un capital d'investissement de près de ?1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreux investisseurs institutionnels internationaux prestigieux, notamment des fonds de pension privés et publics, des institutions financières et des fonds de dotation universitaires américains. Abris a un horizon de placement à long terme et cible habituellement les transactions qui lui permettent d'acquérir une participation majoritaire ou de devenir propriétaire exclusif. L'engagement financier typique d'Abris varie entre ?30 millions et ?75 millions d'euros par transaction mais peut atteindre des sommes plus élevées au besoin. L'activité de conseil d'Abris est assurée des équipes basées à Varsovie et Bucarest.

GTS

GTS fait partie de GTS Global Technical Group - l'un des principaux intégrateurs de technologie et de sécurité en Roumanie, détenu par Abris Capital Partners. Le groupe se compose de deux divisions : Physical Security & Safety (se concentrant principalement sur les logiciels) et Building Technologies (avec une composante matérielle). Les entreprises de la division de la sécurité physique forment un guichet unique pour les clients, avec la capacité de fournir une large gamme de services et d'expertise, de la phase de développement à la réalisation du projet, en proposant des services tels que : la conception de systèmes, la mise en oeuvre, la maintenance, le développement de plates-formes logicielles et les services de surveillance. GTS Global Intelligence est connu pour développer CAVI Smart Monitoring et CAVI Share Alert, deux solutions de sécurité innovantes.

Lummetry.AI

Lummetry.AI est une société roumaine d'intelligence artificielle qui utilise le Big Data et des solutions développées en interne pour permettre aux entreprises d'identifier et de capitaliser les opportunités commerciales inexploitées. La société vise essentiellement à faciliter le travail intellectuel en tirant parti du Big Data et de l'Internet des objets (IoT) avec la puissance des modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Lummetry a développé VAPOR, un moteur d'analyse vidéo conçu pour fonctionner sur l'infrastructure vidéo existante des clients ; SEER, un moteur d'analyse prédictive basé sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, qui peut être intégré à la fois dans des systèmes de vidéosurveillance et des solutions pour le réapprovisionnement prédictif des stocks ou la prévision des ventes, et ALLAN, un moteur d'analyse sémantique automatisé, également disponible pour la langue roumaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634702/Mihai_Stanescu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1308513/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 13:40 et diffusé par :