Les lauréats du concours 1res OEuvres! de BMO sélectionnés parmi un nombre record de soumissions





BMO Groupe financier annonce la lauréate nationale et les 12 lauréats régionaux de son 19 e concours annuel 1 res OEuvres!

15 000 $ sont remis à la lauréate nationale; 7 500 $ sont accordés à chaque lauréat régional

Toutes les oeuvres sélectionnées seront présentées dans le cadre d'une exposition virtuelle gratuite organisée par le Musée d'art de l'Université de Toronto du 16 novembre au 8 décembre sur le site artmuseum.utoronto.ca (en anglais)

MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le nom des lauréats national et régionaux du 19e concours 1res OEuvres! de BMO, célébrant les réalisations remarquables en arts visuels parmi les étudiants de premier cycle de partout au Canada. Sélectionné parmi un nombre record de 336 candidatures, chacun des 12 lauréats régionaux recevra un prix en espèces de 7 500 $, la lauréate nationale se voyant attribuer 15 000 $.

Cette année, c'est la première fois dans l'histoire du concours qu'un projet de support temporel remporte le prix national. Intitulé Father Like Son, le film d'Anna Kuelken, diplômée de l'Université NSCAD, qui a remporté le prix national, jette un regard intimiste sur la vie quotidienne dans sa petite ferme familiale en Alberta. Alors que sa nièce et son neveu grandissent et s'intègrent à la ferme, ils acquièrent à la dure des enseignements sur l'empathie et la provenance de leur nourriture.

Le concours annuel invite les doyens et les instructeurs de 110 programmes artistiques de premier cycle de partout au Canada à proposer trois finissants de chacune de leurs spécialités en arts visuels pour soumettre une oeuvre récente. Un distingué jury a sélectionné les oeuvres gagnantes de cette année parmi un nombre record de 336 propositions. Les directives du concours autorisent l'utilisation de supports temporels tels que la vidéo, les films, l'audio et l'informatique, en plus des supports traditionnels : dessin, gravure, photographie, peinture, sculpture, verre, céramique, textiles, techniques mixtes et installations.

Après le succès de la toute première exposition virtuelle du concours l'an dernier, 1res OEuvres! de BMO organisera à nouveau son exposition annuelle sur le site du Musée d'art virtuel de l'Université de Toronto, à l'adresse artmuseum.utoronto.ca . L'exposition présentera les 13 oeuvres gagnantes du 16 novembre au 8 décembre 2021.

« L'engagement de BMO à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires comprend un soutien de longue date aux arts et à la culture communautaires et à des programmes comme le concours 1res OEuvres!, a déclaré Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier. Nous sommes ravis de reconnaître l'impressionnant groupe de gagnants de cette année, qui comptent parmi les meilleurs et les plus brillants artistes émergents du Canada. Le fait que leur réalisation ait été sélectionnée par ce jury respecté d'artistes, de conservateurs et d'éducateurs en arts est une immense réussite qui, nous l'espérons, apportera un avenir de succès dans les arts à ces talentueux lauréats. »

« Les écoles et les ateliers d'art étant fermés depuis un an, les lauréats de cette année ont dû surmonter des circonstances sans précédent pour exceller dans leur art, a ajouté Dawn Cain, conservatrice, Collection d'oeuvres d'art de BMO. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de partager leurs oeuvres exceptionnelles avec les amateurs d'art d'un océan à l'autre dans un format d'exposition virtuelle. »

Liste complète des lauréats du concours 1res OEuvres! de 2021 :

Lauréate nationale

Anna Kuelken , Father Like Son, Université NSCAD (Nouvelle-Écosse)

Lauréats régionaux

Kev Liang , Ji? yóu , Université de l' Alberta ( Alberta )

, , Université de l' ( ) Shannon Pahladsingh , oh thank goodness , Université de la Vallée Fraser (Colombie-Britannique)

, , Université de la Vallée Fraser (Colombie-Britannique) Tayler Buss , Rearview , Université du Manitoba ( Manitoba )

, , Université du ( ) Alana Morouney , I'll get you next time/I keep letting you win so that I can hold your hand , Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick)

, , Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick) Bethany MacKenzie , What Will the Worms Think of Me? , Campus Grenfell, Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- Labrador )

, , Campus Grenfell, Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- ) Max TS. Yang, A Family of III , Université NSCAD (Nouvelle-Écosse)

, Université NSCAD (Nouvelle-Écosse) Erin Faulks , The Pandemicock , Collège de l'Arctique du Nunavut ( Nunavut )

, , Collège de l'Arctique du ( ) Allysha Jacque , kâkuvunga , Université York ( Ontario )

, , Université York ( ) Donald Price , Egg and Chain , Collège Holland (Île-du-Prince-Édouard)

, , Collège (Île-du-Prince-Édouard) Maggy Hamel-Metsos , No Place to Stand , Université Concordia (Québec)

, , Université Concordia (Québec) Holly Aubichon , Modern Medicine , Université de Regina ( Saskatchewan )

, , Université de Regina ( ) Juliet Di Carlo , Consume in a way that makes it look Authentic, École d'art visuel du Yukon ( Yukon )

Autres oeuvres dignes de mention :

« oh, thank goodness est une création poétique parlée qui traite de racisme institutionnel implicite et des expériences vécues par l'artiste en matière d'exploitation, d'objectivation et de minimisation en tant que personne de couleur queer et non binaire dans un milieu de travail blanc. Plaçant une phrase apparemment innocente dans ce contexte, elle s'interroge à savoir si de telles microagressions peuvent être qualifiées de "micro" alors que l'expérience des Autochtones, des Noirs et des personnes de couleur est plutôt de l'ordre de la macroagression. » ( Shannon Pahladsingh , lauréate de la Colombie-Britannique)

est une création poétique parlée qui traite de racisme institutionnel implicite et des expériences vécues par l'artiste en matière d'exploitation, d'objectivation et de minimisation en tant que personne de couleur queer et non binaire dans un milieu de travail blanc. Plaçant une phrase apparemment innocente dans ce contexte, elle s'interroge à savoir si de telles microagressions peuvent être qualifiées de "micro" alors que l'expérience des Autochtones, des Noirs et des personnes de couleur est plutôt de l'ordre de la macroagression. » ( , lauréate de la Colombie-Britannique) « Modern Medicine est une peinture à l'huile créée comme moyen de guérison et pour documenter et préserver la lignée paternelle métisse et crie de l'artiste, qui a été anéantie en raison d'une assimilation agressive et de ses séquelles. L'oeuvre comprend de subtils changements de perspective et est faiblement éclairée pour suggérer le souvenir, le stress émotionnel, la présence spirituelle, le cérémonial, la tendresse et le poids du traumatisme intergénérationnel. » ( Holly Aubichon , lauréate de la Saskatchewan )

est une peinture à l'huile créée comme moyen de guérison et pour documenter et préserver la lignée paternelle métisse et crie de l'artiste, qui a été anéantie en raison d'une assimilation agressive et de ses séquelles. L'oeuvre comprend de subtils changements de perspective et est faiblement éclairée pour suggérer le souvenir, le stress émotionnel, la présence spirituelle, le cérémonial, la tendresse et le poids du traumatisme intergénérationnel. » ( , lauréate de la ) « À travers la photo, la vidéo, l'imprimé et les médias mixtes, Ji? y?u explore l'attente générationnelle, culturelle et philosophique chinoise de la continuité des lignées sanguines et de l'atteinte de la prospérité, juxtaposée à l'identité queer et diasporique de l'artiste. » ( Kev Liang , lauréat de l' Alberta )

Comité de sélection de 2021 :

Anne-Marie St-Jean Aubre , conservatrice de l'art contemporain, Musée d'art de Joliette

, conservatrice de l'art contemporain, Musée d'art de Melanie Colosimo , directrice et conservatrice, Anna Leonowens Gallery Systems, Université NSCAD

, directrice et conservatrice, Anna Leonowens Gallery Systems, Université NSCAD Francisco-Fernando Granados , artiste et éducateur

Pour voir les oeuvres lauréates sur le site Internet de BMO Groupe financier, rendez-vous à l'adresse suivante : 1resoeuvres.bmo.com .

Pour accéder à l'exposition virtuelle à partir du 16 novembre, veuillez consulter le site suivant : artmuseum.utoronto.ca (en anglais).

