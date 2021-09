Forêt la Blanche en Outaouais : Québec verse 180 000 $ pour encourager la mission éducative de la réserve écologique





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 180 000 $ sur trois ans à l'organisme sans but lucratif (OSBL) de la région de l'Outaouais, les Amis de la Forêt-la-Blanche, afin de contribuer à la mise en valeur éducative et à la conservation de la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche. Il vient ainsi soutenir l'action d'un partenaire essentiel à la conservation et à l'éducation dans cette rare réserve écologique ouverte au public.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Les Amis de la Forêt-la-Blanche constituent un partenaire de longue date du gouvernement du Québec. Cet organisme s'occupe de la gestion du programme éducatif de la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, en collaboration avec la Municipalité de Mayo et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Plus précisément, le programme éducatif relatif à la réserve écologique se traduit par :

des sentiers éducatifs accessibles de manière autonome avec un droit d'accès;

un pavillon d'accueil avec du personnel présent la majeure partie de l'année;

une programmation d'activités et d'évènements éducatifs ponctuels destinée à divers publics, dont des groupes scolaires.

Cette subvention contribuera à soutenir l'organisme dans la réalisation des éléments suivants de sa mission :

la coordination du programme éducatif en place et le maintien (ou la bonification) de l'offre d'activités éducatives dans la réserve écologique;

la promotion de ce programme et du rôle des réserves écologiques;

le suivi de la capacité de support de la réserve écologique;

la participation aux travaux du comité tripartite de suivi et d'évaluation du programme éducatif.

Citations :



« Avoir le droit de fréquenter les réserves écologiques est un rare privilège, puisque la majorité de ces aires protégées sont gardées à l'abri de l'activité humaine, au bénéfice des écosystèmes et des espèces animales et végétales qu'elles abritent. En plus de leur objectif de conservation intégrale, les quelques réserves écologiques ouvertes au public, comme la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, ont une vocation d'éducation. Ces dernières doivent donc offrir des programmes éducatifs bien encadrés et efficaces. J'ai la certitude que les Amis de la Forêt-la-Blanche sauront utiliser l'aide financière qui leur a été attribuée avec tout le respect, mais aussi toute l'admiration, que nous devons à ce bijou de notre patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La pandémie aura heureusement permis à plusieurs familles québécoises de reprendre contact avec la nature. C'est vrai en Outaouais comme partout au Québec. Grâce au travail des Amis de la Forêt-la-Blanche, ce plaisir se prolongera à la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, et ce, dans le plus grand respect de la nature. Avec la somme accordée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, je souhaite à cet organisme de conservation de réaliser d'autres projets de son ambitieux et très utile programme éducatif. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Liens connexes :

Pour de l'information sur la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/foret_lablanche/res_69.htm;

www.foretlablanche.org.

Pour de l'information générale sur les réserves écologiques :

www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/index.htm.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 10:00 et diffusé par :