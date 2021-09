#TDVousDitMerci : la TD exprime sa reconnaissance aux clients qui répandent la positivité au Canada





La campagne d'appréciation annuelle de la TD récompense les personnes - nommées par les collègues de la TD - qui changent les choses dans leur collectivité.

TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) a lancé sa campagne annuelle TD vous dit merci pour récompenser les clients qui ont contribué à enrichir leur collectivité. Les lauréats de 2021 ont tous démontré une détermination à répandre l'optimisme et à épauler leurs voisins malgré le contexte difficile, sans rien attendre en retour.

Nommés par des collègues de la TD, huit clients de la Banque ont eu la surprise de recevoir des cadeaux personnalisés en remerciement de leur action altruiste qui a fait naître des sourires sur le visage de nombreux membres de leur collectivité. Ces cadeaux leur ont été remis par l'intermédiaire d'influenceurs célèbres.

« La campagne annuelle TD vous dit merci, à laquelle nous donnons vie en canalisant les liens personnels noués entre nos collègues et nos clients, témoigne de la culture hors du commun de la TD, explique Betsey Chung, vice-présidente à la direction et chef du marketing à l'échelle mondiale, Groupe Banque TD. Nous avons le privilège de connaître nos clients sur le plan personnel et de découvrir l'histoire de ces généreuses personnes, qui viennent en aide à leur collectivité et participent ainsi à la création d'un monde meilleur. »

Un des clients lauréats de la campagne TD vous dit merci est George Sully, qui a créé en 2020 une plateforme appelée Black Designers of Canada pour aider les artistes noirs du milieu de la création et célébrer leur excellence. Nommé par Camesia Smith, directrice régionale, Segment expérience de la clientèle noire à la TD, il a reçu 10 000 $ afin de donner une résonnance plus large à sa plateforme. La TD a aussi fait créer - par Andrew Patterson - une murale de quatre mètres dans le quartier de la mode de Toronto en hommage à George Sully et à Black Designers of Canada. Ce cadeau lui a été présenté par Brandon Gonez, personnalité des médias et animateur d'une émission de nouvelles et de divertissement en ligne.

Au Québec, le lauréat Paul Evra a développé le Centre Lasallien de Saint-Michel, un organisme communautaire dont la mission est l'éducation et l'accompagnement des enfants et des adultes issus de communautés désavantagées et vulnérables. Nommé par Guyllaume Brun, associé, Services bancaires personnels à la TD, Paul Evra a été récompensé pour son travail extraordinaire. Il a notamment créé deux programmes visant à réduire l'insécurité alimentaire dans le quartier Saint-Michel. Avec l'aide de la TD, il recevra pour son célèbre repas annuel - le « BBQ du directeur » - du matériel de cuisine d'une valeur de 5 000 $ environ, et 10 000 $ pour l'achat de nourriture et d'équipement et les frais des cours de cuisine au Centre. Ce cadeau lui a été remis par le chef d'origine haïtienne Paul Toussaint, propriétaire du restaurant pancaribéen Kamúy.

À North Preston, en Nouvelle-Écosse, se trouve la plus ancienne et la plus grande communauté noire du Canada. C'est là qu'habite LaMeia Reddick, lauréate de la campagne TD vous dit merci. En 2019, Reddick, qui tient une halte-accueil jeunesse à son domicile, a créé le North Preston Surf Program avec d'autres leaders communautaires. Le but de cette initiative? Permettre aux personnes néo-écossaises d'ascendance africaine de suivre des cours de natation et de surf, en remettant en question les récits historiques et en éliminant les obstacles à l'inclusivité dans ce sport. Nommée par Ulyana Sparks, agente, Opérations à la TD, LaMeia Reddick a reçu en cadeau de remerciement plus de 50 planches de surf neuves (avec cordons) et une remorque de transport couverte, pour qu'elle puisse offrir le programme à encore plus de personnes. Ce cadeau lui a été remis par l'auteure, l'actrice et l'amatrice de surf Vinessa Antoine.

Sur l'Île-du-Prince-Édouard, les membres de The East Pointers, un groupe indie folk forcé d'annuler sa tournée australienne, ont réorienté leurs efforts vers la collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance locales, dont elles avaient cruellement besoin. Dans cette optique, les membres du groupe ont fait appel à des musiciens, des acteurs et des professionnels du milieu pour organiser des lectures virtuelles du classique canadien, Anne... la maison aux pignons verts. Nommé par Tina Murphy, directrice, Services bancaires aux collectivités et Événements externes à la TD, The East Pointers a reçu un fourgon Sprinter judicieusement transformé en véhicule parfait pour les tournées (sièges, rangement et système de son bien pensés) par l'expert en rénovation et vedette de YouTube DIY Danie, ce qui permettra au groupe de répandre encore plus de positivité.

Ce n'est là qu'une partie des clients qui ont été récompensés dans le cadre de la campagne TD vous dit merci de 2021. Pour découvrir d'autres actions positives et inspirantes et en savoir plus sur les nombreuses personnes récompensées, suivez #TDVousDitMerci dans les médias sociaux et visitez Actualités TD.

