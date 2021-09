LEAD Horizon : comment les voyageurs en Autriche se gargarisent pour lutter contre le coronavirus





Le modèle de réussite autrichien avec des tests de référence peut être implanté dans le monde entier

VIENNE, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Vienne a mieux géré la pandémie que les autres villes européennes, notamment grâce à un test PCR spécialement développé par la société autrichienne LEAD Horizon et déjà utilisé dans 13 pays. Chaque jour, 150 000 Autrichiens se soumettent au test de dépistage du coronavirus par gargarisme. Cette méthode de dépistage est également offerte aux voyageurs. Ces tests pratiques pourraient également être déployés dans d'autres pays.

Malgré l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, la réalisation régulière de tests de dépistage de la COVID-19 continuera de jouer un rôle clé dans la lutte contre la pandémie. L'Autriche se classe parmi les leaders du monde quant à la quantité de tests menés, grâce à l'initiative « Everything gargles ». Chaque jour, 150 000 Autrichiens utilisent ce test PCR spécialement développé ? la « référence » en matière de tests de dépistage du coronavirus ? pour savoir s'ils sont atteints ou non de la COVID-19. Depuis février, plus de huit millions de personnes ? y compris des touristes ? ont profité de cette méthode facile d'accès. Par ailleurs, le test est déjà disponible dans 13 autres pays.

Ce modèle est rendu possible par la société autrichienne LEAD Horizon, qui a développé le test PCR de haute qualité en utilisant un fluide de rinçage de la gorge et une application Web. Voici comment ça marche : obtenez des tests gratuits, gargarisez-vous à la maison et ouvrez l'application Web, suivez les instructions, puis retournez le tube de prélèvement à l'une des 681 stations de ramassage. Celui-ci est ensuite acheminé vers des laboratoires certifiés et analysé selon la procédure PCR. Les résultats du test, ainsi qu'un rapport médical et le certificat pour le Green Pass ou le certificat COVID numérique de l'UE, peuvent être récupérés par le biais d'une application Web dans un délai de 24 heures.

Les tests PCR par gargarismes sont également offerts aux voyageurs à Vienne et en Haute-Autriche. À l'heure actuelle, 80 000 touristes se sont déjà soumis à ce test. Le client effectue lui-même le test dans sa chambre d'hôtel et le remet ensuite à l'un des divers points d'accueil prévus à cet effet. Les résultats sont disponibles dans un délai d'un jour et servent ? en plus de la vaccination ? de « test d'éligibilité » pour accéder aux restaurants, au théâtre et à d'autres activités de loisirs.

Avec l'arrivée de l'automne, qui est le moment habituel pour le tourisme urbain, LEAD Horizon offre aux voyageurs un moyen gratuit et facile de profiter de leurs vacances et de se détendre en toute sécurité en Autriche.

Pour en savoir plus, consultez la page www.allesgurgelt.at et https://youtu.be/rQ3BiXfKVUE .

Note d'information

Veronika Beck, MA

CONSULTANTE

Mobile : +4366488975829

veronika.beck@minc.at

Milestones in Communication

Alser Straße 32/19, A-1090 Vienne

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 03:00 et diffusé par :