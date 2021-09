Pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine : le projet franchit une nouvelle étape





QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont heureux de confirmer que le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay, un consortium composé de CIMA+, de WSP et de Systra, a été retenu au terme d'un appel d'offres public pour la mise à jour de l'étude d'opportunité dans le projet de construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Ce mandat permettra d'actualiser les études existantes et de compléter les informations requises en vue de la préparation du dossier d'opportunité. Le ministère des Transports publiera prochainement un nouvel appel d'offres pour la réalisation d'une analyse socio-économique pour ce projet inscrit au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

« Aucun autre gouvernement n'est allé aussi loin dans la préparation de ce projet d'envergure. Une fois ces étapes complétées, nous serons en mesure de prendre les meilleures décisions au bénéfice de la population et des usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les actions entreprises pour ce projet démontrent clairement la volonté de votre gouvernement de faire de bons investissements et d'offrir un réseau routier qui contribuera à l'essor économique de la Côte-Nord et au décloisonnement du territoire nordique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

L'étude d'opportunité qui sera réalisée par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay prendra en compte le milieu marin, la faune et la flore.

Cette étude inclura notamment la conception préliminaire de la solution la plus prometteuse pour la construction d'un pont selon l'un des trois corridors établis par le Ministère ( Tadoussac , La Boule, ou entre les deux) sur le plan du coût et des répercussions sur le milieu.

Il s'agit d'une étape nécessaire à la réalisation d'un projet de cette envergure, puisqu'elle permettra de préciser, entre autres, les besoins et les solutions possibles, la faisabilité technique du projet et les coûts de la solution optimale, en vue de la préparation d'un éventuel dossier d'opportunité.

L'analyse socio-économique portera notamment sur les conséquences de l'abandon du service de traversier sur les emplois et les communautés.

La réalisation de ces études pourrait être terminée à la fin du printemps 2023.

