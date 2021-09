Québec 2022 - Pour la relance économique et touristique - 89 000 $ alloués à l'Association du Festival de magie de Québec





QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la relance économique et touristique de la région de la Capitale-Nationale, le gouvernement du Québec accorde un soutien financier totalisant 89 000 $ à l'Association du Festival de magie de Québec pour la tenue de ses deux événements phares : le Festival de magie de Québec (du 24 septembre au 3 octobre 2021) et les qualifications nord-américaines de la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM) (du 30 septembre au 3 octobre 2021). Ces événements se dérouleront en ligne, dans les rues de Québec, au Palais Montcalm et au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline?Proulx, en ont fait l'annonce.

Citations :

« Avec ses événements innovants, audacieux et professionnels, l'Association du Festival de magie de Québec est un véritable vecteur de développement socioéconomique et touristique pour notre belle Capitale-Nationale. Je félicite les organisateurs pour leur ambition, qui permet de positionner notre ville comme une référence mondiale dans le domaine. J'invite nos citoyens et visiteurs à mettre de la magie dans leur vie en prenant part aux activités proposées! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les festivals et les événements comme le Festival de magie de Québec dynamisent l'offre touristique du Québec. Je suis heureuse que votre gouvernement soutienne ce rendez-vous qui permet aux festivaliers de vivre leur passion pour cet art et d'assister à des spectacles époustouflants de magiciens de renom. Bravo aux organisateurs qui ont su adapter leur programme aux conditions actuelles! Je suis convaincue qu'il saura enchanter les visiteurs. J'invite ces derniers à prolonger leur séjour dans la région afin d'en découvrir les richesses et les attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

L'aide octroyée par le gouvernement du Québec se détaille comme suit :

Secrétariat à la Capitale-Nationale : une somme de 50 000 $, dont 40 000 $ sont accordés au Festival de magie de Québec et 10 000 $ aux qualifications nord-américaines de la FISM. Ces contributions proviennent du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);



Ministère du Tourisme : une somme de 39 000 $ est accordée au Festival de magie de Québec, dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

