Gupshup acquiert Dotgo, une plateforme RCS leader

Gupshup, leader de la messagerie conversationnelle, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Dotgo, société basée dans le New Jersey. Dotgo est le leader mondial du secteur de la messagerie d'entreprise RCS (RBM), détenteur de technologies primées comme RichOTP®, RichSMStm, Bot Store®, et MaaP (Messaging as a Platform) qui favorisent la croissance de la messagerie d'entreprise RCS. Solide partenaire de Google, Mavenir, Synchronoss, Vodafone et Orange, Dotgo gère la RBM sur plusieurs marchés et exploite le plus grand hub RBM au monde, doté d'une connectivité globale pour les utilisateurs RCS du monde entier. Dotgo bénéficie d'un positionnement unique pour que les marques puissent intégrer, à l'aide d'API simples, le canal RCS dans leurs communications avec les clients, que ce soit dans le domaine des ventes, de l'assistance, des services ou d'autres processus commerciaux.

Dotgo, dynamisé par une équipe fondatrice riche d'un passé en innovation technologique, est un diplômé de la Cohorte 6 du programme d'accélérateur des IIT Startups. Dotgo a connu une croissance rapide en 2021, lorsque la technologie RCS a gagné en popularité en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, au Brésil et au Nigeria. La solution MaaP de Dotgo, proposée en partenariat avec la plateforme Google Jibe et pré-intégrée à celle-ci, a été sélectionnée pour exploiter la messagerie professionnelle RCS avec plusieurs opérateurs mobiles. Dotgo a largement contribué au Mobile Ecosystem Forum et à la GSMA pour établir des normes et des processus pour la messagerie commerciale RCS.

Dotgo renforcera considérablement la plateforme de messagerie conversationnelle de Gupshup, qui permet aux entreprises et aux développeurs d'offrir de riches expériences client. Gupshup prévoit également d'exploiter la solide expérience et la présence de Dotgo en Afrique pour s'y développer.

« Les expériences conversationnelles deviennent la clé des interactions entre les entreprises et les clients, et le canal de messagerie RCS est un élément essentiel », a déclaré Beerud Sheth, cofondateur et CEO de Gupshup. « L'innovation produit de Dotgo, sa position sur le marché et son leadership dans l'écosystème RCS sont vraiment impressionnants. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir une gamme plus large de solutions de messagerie conversationnelle aux entreprises et aux développeurs. Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Gupshup ».

Inderpal Singh Mumick, cofondateur et CEO de Dotgo, a déclaré : « La messagerie professionnelle RCS est destinée à changer le mode de communication entre les entreprises et leurs clients. Nous avons lancé Dotgo pour créer des API qui permettent aux marques et aux autres acteurs de l'écosystème d'adopter facilement le RCS, tout en prenant en charge et en évitant toute la complexité du backend à nos clients. Avec l'ajout du RCS, il ne fait aucun doute que Gupshup deviendra la plus solide société de messagerie IP, ce qui nous permettra d'accélérer notre mission ».

Johanna Kollar, responsable des partenariats des produits de communication chez Google, a déclaré : « Nous félicitons Dotgo et Gupshup pour cette acquisition. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Dotgo et sommes très impressionnés par la qualité de leurs produits et services. Nous nous réjouissons de faire fructifier notre relation lorsque l'équipe de Dotgo fera partie de Gupshup ».

« Les membres de l'équipe Dotgo ont fait figure de visionnaires en reconnaissant le potentiel du RCS à une époque où il recueillait une faible adoption. Nous les félicitons d'avoir élaboré des produits leaders dans le secteur et adoptés par des clients dans le monde entier, au moment même où le RCS prend son essor. Ils ont misé sur l'avant-gardisme et la combinaison avec une entreprise exceptionnelle comme Gupshup créera une proposition de valeur beaucoup plus solide sur le marché », a déclaré Naren Gupta, directeur général de Nexus Venture Partners.

Le RCS sera un canal de messagerie essentiel dans la plateforme de messagerie conversationnelle de Gupshup, et viendra enrichir 30 autres canaux de messagerie disponibles pour les clients via l'API de messagerie unique de Gupshup. Le RCS, qui fait partie de la norme 5G, est la nouvelle génération de SMS prenant en charge les images, les audios, les vidéos et la présence, combinée à une sécurité et un cryptage renforcés. Les messages RCS sont transmis aux applications de messagerie natives telles que Google Business Messages et Samsung Messages sur les téléphones Android. RCS Business Messaging utilise les fonctionnalités riches et interactives de RCS pour offrir une messagerie d'entreprise sécurisée et de marque. Le RCS est disponible dans le monde entier avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont environ 20 % d'utilisateurs de smartphones en Inde.

Dotgo®, leader mondial du RCS, développe les API et les plateformes cloud nécessaires dans un monde où chaque entreprise doit activer la présence dans des applications de messagerie, au même titre que les sites web et les applications pour smartphones. Les API et les services de Dotgo permettent aux marques et aux développeurs de créer des expériences conversationnelles transformatrices des interactions avec les clients, et permettent aux opérateurs mobiles de lancer, gérer et monétiser la messagerie professionnelle RCS. Dotgo est le fournisseur du Dotgo Bot Store®, premier et plus grand répertoire au monde de bots RCS et WhatsApp, Dotgo MaaP, RichOTP®, RichSMStm, et du RBM Hub. Dotgo est un partenaire de Google, un fournisseur de solutions sur WhatsApp Business et membre du Mobile Ecosystem Forum. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.dotgo.com. Bot Store, Dotgo et RichOTP sont des marques déposées de Dotgo Systems Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions.

Gupshup favorise un plus grand engagement des clients grâce à la messagerie conversationnelle. Gupshup est la première plateforme de messagerie conversationnelle, prenant en charge plus de 6 milliards de messages par mois. Des milliers de petites et grandes entreprises dans les marchés émergents utilisent Gupshup pour créer des expériences conversationnelles dans les domaines du marketing, des ventes et de l'assistance. La plateforme de niveau opérateur de Gupshup offre une API de messagerie unique pour plus de 30 canaux, un riche trousse d'outils pour la création d'expériences conversationnelles dans tous les cas d'utilisation, et un réseau de partenariats sur les marchés émergents entre les canaux de messagerie, les fabricants d'appareils, les ISV et les opérateurs. Avec Gupshup, les entreprises ont intégré les conversations comme un élément de leur succès en matière d'engagement des clients. Gupshup est présent en Inde, dans la région LATAM, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique et aux États-Unis. Veuillez visiter le site www.gupshup.io. Conversez avec Gupshup bot.

