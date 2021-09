Aryballe nomme Pierre Chauvineau au poste de président du conseil d'administration





Aryballe, le pionnier de l'olfaction digitale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Pierre Chauvineau au poste de président du conseil d'administration. Le conseil d'administration d'Aryballe donne à la société des conseils commerciaux et technologiques basés sur plusieurs décennies d'expérience de gestion dans les technologies numériques, les soins de santé, la science et le secteur grand public.

Avec trois décennies de leadership dans des environnements en entreprise et dans les startups, M. Chauvineau rejoint Aryballe pour fournir une assistance et des conseils alors que la société fait sa transition vers une période de production de masse et d'adoption généralisée de ses capteurs olfactifs numériques. Il apporte une expérience diversifiée dans les entreprises internationales et les startups, faisant évoluer des startups dans la deep tech vers les phases produit et commercialisation.

« Aryballe a la chance de bénéficier de la grande expertise de M. Chauvineau alors que nous passons à cette prochaine phase d'expansion technologique et déployons nos produits à grande échelle », a déclaré Sam Guilaumé, PDG d'Aryballe. « Son expérience dans les conseils pour la croissance stratégique d'entreprises sur une trajectoire similaire à celle d'Aryballe, dans l'ensemble du paysage international, constituera un atout alors que nous continuons d'élargir notre clientèle et nos applications industrielles. »

M. Chauvineau a débuté sa carrière chez Medtronic, où il a consacré 20 années à travailler à des postes comme celui de responsable pays et de responsable de plusieurs unités commerciales régionales. En 2010, il a rejoint Cameron Health, une entreprise financée par le capital risque basée en Californie, et est resté dans cette entreprise jusqu'à son acquisition par Boston Scientific (BSC). Il a ensuite servi en qualité de responsable de la plus importante unité commerciale de BSC dans la région EMEA pendant cinq ans. Il a par ailleurs occupé divers postes de conseiller pour des startups, y compris dans des conseils d'administration, et de conseiller pédagogique auprès d'universités à travers l'Europe sur des sujets économiques et liés à l'innovation.

« Aryballe est une entreprise innovante, solide, qui est bien positionnée pour connaître une croissance importante sur le marche de l'olfaction numérique », a affirmé M. Chauvineau. « La technologie d'Aryballe offre un potentiel incroyable pour une commercialisation dans divers secteurs et je suis enthousiasmé de travailler avec l'équipe de direction d'Aryballe pour continuer à innover dans ce domaine. »

M. Chauvineau occupera le poste de président du conseil d'administration en remplacement de Jean-Christophe Simon, qui occupait ce poste depuis 2018 et a guidé avec succès la société à travers plusieurs événements marquants, dont les lancements de DOAC et de NeOse Advance pour les clients d'Aryballe dans les secteurs de l'alimentation, des arômes et des parfums. M. Simon continuera de soutenir Aryballe dans un rôle consultatif sur les questions de PI et de technologie.

« Jean-Christophe a joué un rôle déterminant pour faire progresser la vision d'Aryballe », a affirmé M. Guilaumé. « Nous apprécions son leadership et nous réjouissons de son expertise permanente alors qu'il continue de servir Aryballe dans un rôle consultatif. »

A propos d'Aryballe

Basée à Grenoble, en France, et fondée en 2014, Aryballe combine la biochimie, l'optique avancée et l'apprentissage automatique pour imiter le sens de l'odorat humain. L'offre de produits haut de gamme de la société, NeOse Advance, utilise une technologie photonique au silicium pour détecter, enregistrer et reconnaître les données sur les odeurs, ce qui permet d'améliorer la prise de décision pour la R&D, le contrôle qualité, la fabrication et les expériences de l'utilisateur final. Aryballe Suite, le logiciel compatible Cloud de la société, permet aux clients d'accéder intuitivement et de personnaliser l'analyse des odeurs sur la base de leurs besoins uniques. Présente en France, en Corée du Sud et aux États-Unis, Aryballe collabore avec des leaders mondiaux dans les domaines de l'automobile, des appareils électroménagers, de la fabrication alimentaire et des arômes et parfums.

