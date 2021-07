FP Markets enrichit son offre mondiale avec plus de 550 CFD sur actions multipays





Les nouveaux CFD sur actions disponibles sur la plateforme MT5 de FP Markets comprennent de nombreuses entreprises internationales, représentant divers secteurs cotés aux principales bourses mondiales, dont Zoom, Alibaba, HSBC, Manchester United, Sony ainsi que plusieurs sociétés de biotechnologies et grands groupes pharmaceutiques

SYDNEY, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- FP Markets, le courtier australien de Forex et de contrats sur différence (CFD), a ajouté plus de 550 CFD sur actions à sa liste déjà longue de produits. Les CFD sur actions proviennent de divers marchés mondiaux, dont Londres, Hong Kong, Paris, Francfort, Madrid, Amsterdam et New York (NYSE et Nasdaq) et couvrent un large éventail de secteurs, dont les produits pharmaceutiques, l'aviation, le tourisme et les Big Tech. En outre, ils viennent compléter une offre qui comprend déjà certaines des entreprises les plus populaires au monde comme Apple, Facebook, Tesla, Amazon et Google.

Les nouveaux instruments sont disponibles sur la plateforme Metatrader 5 (MT5) de FP Markets, dont la liste complète est disponible sur le site Web du courtier.

Craig Allison, responsable de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, a déclaré : « L'intérêt pour les actions a atteint un niveau record à l'échelle mondiale. Aussi, il est important que nous continuions d'évoluer et d'agrandir notre gamme de produits en fonction de la demande accrue des clients pour une plus grande diversité de CFD sur actions. Nous détenons déjà un portefeuille impressionnant d'actions mondiales de premier plan, notamment de sociétés comme Tesla et les soi-disant géants du Web, les "GAFAM". Cette nouvelle gamme de produits prometteurs ajoute diverses sociétés mondiales d'une grande variété de secteurs cotées à un grand nombre de bourses internationales, y compris Alibaba, Zoom ainsi que plusieurs sociétés de biotechnologie et de grands groupes pharmaceutiques, qui se sont révélés particulièrement attrayants pour les investisseurs depuis la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle gamme de CFD sur actions est offerte sur la plateforme Metatrader 5 de FP Markets, laquelle est dotée de fonctionnalités avancées et à la vitesse d'exécution rapide pour les traders débutants et expérimentés cherchant à négocier sur les marchés mondiaux rapidement et efficacement sur leur ordinateur de bureau et leurs appareils mobiles. »

Outre les CFD sur actions, FP Markets offre plus de 10 000 instruments de négociation donnant accès à des CFD aux traders pour les Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies, ce qui en fait la plus grande gamme de produits du secteur. Par ailleurs, le courtier propose 8 plateformes de négociation, dont MT4, MT5 et Iress. Au cours des 16 dernières années, FP Markets a appris qu'associer des spreads serrés et une vitesse d'exécution rapide à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et un soutien à la clientèle de premier ordre constituent les ingrédients clés qui permettent aux traders de négocier en toute confiance. Depuis sa création en 2005, le meilleur courtier de forex d'Australie de 2020 continue d'élargir son offre de produits, donnant aux traders la possibilité de négocier dans certaines des meilleures conditions de trading de l'industrie, et de connaître une croissance annuelle extraordinaire.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier mondial de Forex réglementé en Australie, avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Le courtier offre une application mobile ainsi que plusieurs plateformes en ligne puissantes pour les négociations comme MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader et Iress.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie par Investment Trends, qui lui a remis le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » deux années de suite (2019, 2020) lors des Global Forex Awards.

Pour obtenir plus de détails sur la vaste offre de l'entreprise, veuillez consulter le site https://www.fpmarkets.com.

