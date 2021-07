Le gouvernement néerlandais accorde une subvention DEI+ à PosHYdon, première production d'hydrogène vert offshore au monde





La Netherlands Enterprise Agency (RVO) a accordé une subvention de 3,6 millions d'euros au projet PosHYdon. PosHYdon est le premier projet pilote d'hydrogène vert offshore sur une plateforme de travail. Avec cette subvention, le consortium peut lancer toutes les activités pour ce projet pilote. Le reste du budget sera financé par les partenaires du consortium.

LA HAYE, Pays-Bas, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- René Peters, directeur commercial de Gas Technologies TNO et initiateur du Programme énergétique de la mer du Nord : « PosHYdon est le meilleur exemple d'intégration des systèmes dans la mer du Nord. Dans de nombreuses études, l'hydrogène est considéré comme le maillon manquant de la transition énergétique et sujet de beaucoup de discussions autour de toutes les opportunités qu'il offre. Mais ici, au large de la côte de Scheveningen, les dires vont se concrétiser. PosHYdon nous apprendra beaucoup sur les prochaines décisions qui doivent être prises pour une production d'hydrogène vert sans danger et à grande échelle en mer. La production d'hydrogène vert en mer permettra de développer des parcs éoliens à grande échelle. L'énergie éolienne est ensuite directement convertie en hydrogène vert et peut être transportée par l'infrastructure gazière existante. C'est pourquoi les projets éoliens en mer peuvent être réalisés plus rapidement à des coûts beaucoup plus faibles pour la société. Je suis donc très heureux que nous puissions maintenant progresser avec PosHYdon. »

Jacqueline Vaessen, directrice générale de Nexstep, plateforme nationale de réutilisation et de déclassement : « Cette idée est née il y a environ deux ans d'une séance de brainstorming du groupe de travail « Re-Purpose » de Nexstep avec un certain nombre d'opérateurs et TNO. Nous avons réfléchi à quel serait le meilleur endroit pour accueillir ce projet pilote et avons choisi la Q13a-A de Neptune Energy, puisque cette plateforme est déjà entièrement électrifiée à l'aide d'électricité verte. Puis le lancement et la recherche de partenaires de consortium appropriés ont commencé. Cette subvention termine en beauté le travail préparatoire. Je suis donc extrêmement fière que PosHYdon soit maintenant prêt pour cette prochaine grande étape. »

PosHYdon cherche à valider l'intégration de trois systèmes énergétiques dans la mer du Nord néerlandaise : l'éolien offshore, le gaz offshore et l'hydrogène offshore et impliquera l'installation d'une usine de production d'hydrogène sur la plateforme Q13a-A exploitée par Neptune Energy. La Q13a-A est la première plateforme entièrement électrifiée de la mer du Nord néerlandaise, située à environ 13 kilomètres au large des côtes de Scheveningen (La Haye).

L'électricité produite par les éoliennes offshore sera utilisée pour alimenter la centrale à hydrogène de la plateforme Q13a-A, convertissant l'eau de mer en eau déminéralisée, puis en hydrogène par électrolyse. L'objectif du projet pilote est d'acquérir une expérience de l'intégration des systèmes énergétiques en mer et de la production d'hydrogène dans un environnement offshore. De plus, dans le cadre de ce projet, l'efficacité d'un électrolyseur avec un approvisionnement variable en éolien offshore sera testée et dans le même temps les idées et connaissances des coûts de l'installation offshore ainsi que les coûts de maintenance seront disponibles.

L'hydrogène vert sera mélangé au gaz et transporté par le gazoduc existant jusqu'à la côte. L'électrolyseur de 1 MW produira un maximum de 400 kilogrammes d'hydrogène vert par jour.

Partenaires du consortium

Les partenaires suivants se sont joints au consortium PosHYdon : Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, IV-Offshore & Energy et Emerson Automation Solutions. Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA et Eneco ont déjà rejoint ce groupe l'an dernier.

Partenaires de la plateforme Q13a-A : Neptune Energy (opérateur et 50 %), EBN B.V. (40 %) et TAQA Offshore B.V. (10 %).

