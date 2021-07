Lambda lève 24,5 millions USD pour construire un matériel d'apprentissage profond et Cloud GPU





Lambda, l'un des principaux fournisseurs de services cloud GPU d'apprentissage profond et de matériel informatique, a annoncé aujourd'hui la levée d'un financement de 24,5 millions USD. Les principaux investisseurs sont 1517, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer, et Georges Harik. La ronde de financement consiste en un financement par capitaux propres de Série A de 15 millions USD et une facilité de crédit de 9,5 millions USD fournie par Silicon Valley Bank.

La société utilisera le capital pour élargir ses équipes d'ingénierie logicielle et cloud, pour payer les immobilisations liées à son activité cloud, et comme fonds de roulement pour son activité de matériel d'apprentissage profond.

« Les entreprises du classement Fortune 500, les start-ups et les universités sont obligées de constituer d'énormes équipes pour gérer les ressources informatiques nécessaires à l'entraînement des modèles d'apprentissage profond », a déclaré Stephen Balaban, co-fondateur et PDG de Lambda. « Nous voulons construire un monde où un seul chercheur peut gérer des pétaflops de calcul GPU. Un monde dans lequel la formation d'un modèle sur un ordinateur à l'échelle d'un centre de données est tout aussi facile que la formation d'un modèle sur votre ordinateur portable. »

« Nous construisons le cloud GPU le plus facile à utiliser et le plus rentable pour l'apprentissage profond », a déclaré Remy Guercio, directeur du cloud chez Lambda. « Ce n'est pas une coïncidence si Lambda GPU Cloud se place déjà en troisième position dans une recherche de ?GPU cloud' sur Google, derrière seulement NVIDIA et même Google. »

La ronde de Série A a vu la participation de 1517, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer, et Georges Harik. La facilité de crédit est fournie par Silicon Valley Bank. À l'exception de Razer, tous les principaux bailleurs de fonds étaient des investisseurs existants de Lambda. Le conseil d'administration de Lambda comprend Robert Youngjohns et Zach Bratun-Glennon, associé chez Gradient Ventures. Robert était précédemment vice-président exécutif et directeur général du logiciel HP chez HPE et, avant cela, président de Microsoft North America. Il a également occupé des rôles de haute direction chez Callidus Cloud, Sun Microsystems, et IBM.

Razer, le concepteur multinational de matériel de jeu, a participé à la ronde en tant qu'investisseur stratégique. « À première vue, cela semble être une étrange association. Quel est le rapport entre la société de matériel de jeu de renommée mondiale et l'infrastructure d'apprentissage profond? Il s'agit d'une vision stratégique partagée », a déclaré Balaban. « La devise de Razer, ?Pour les joueurs. Par les joueurs', cadre parfaitement avec l'hyperfocalisation de Lambda sur la construction de systèmes d'apprentissage profond pour des ingénieurs en apprentissage automatique, par des ingénieurs en apprentissage automatique. »

Les investisseurs et conseillers actuels de Lambda sont 1517 Fund, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer, Scott McNealy, Austin Russell, Georges Harik, James Hong, James Cham, Jun Hong Heng, Nicolas Pinto, Gary Bradski, Ken Patchett, Randy Ching, Keller Rinaudo, entre autres.

À propos de Lambda

Fondée et dirigée par des ingénieurs en IA et AA, Lambda fournit une infrastructure informatique d'apprentissage profond comprenant des services cloud GPU, des serveurs, des clusters GPU, des stations de travail GPU, et des ordinateurs portables GPU à des clients tels que Apple, Intel, Microsoft, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, et le Département de la défense. Apprenez-en plus sur www.lambdalabs.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 09:05 et diffusé par :