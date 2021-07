Unilabs signe un accord avec Ibex pour le déploiement de dispositifs de diagnostic du cancer utilisant l'intelligence artificielle





GENÈVE et TEL AVIV, Israël, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Unilabs, l'un des plus grands groupes de Diagnostic en Europe et Ibex Medical Analytics , pionnier du diagnostic du cancer par intelligence artificielle, signent un accord pour l'usage de la plateforme d'IA d'Ibex dans les Laboratoires de pathologie d'Unilabs à travers l'Europe.

Unilabs est le premier acteur de diagnostic paneuropéen à deployer cette technologie en Suède puis très prochainement dans 16 autres pays.

La plateforme Galentm d'Ibex utilise l'IA en multi-tissus, offrant aux patients et aux médecins un diagnostic plus rapide et plus précis et facilitant ainsi un traitement ciblé du cancer au moment où il est le plus nécessaire.

« Cette technologie d'IA de pointe aidera nos équipes à identifier rapidement les cas urgents, à accélérer et améliorer la qualité du diagnostic en ajoutant une paire d'yeux supplémentaires numériques », a déclaré le Dr Christian Rebhan, directeur médical et opérationnel d'Unilabs. « Lorsqu'il s'agit de cancer, plus on le détecte tôt, meilleur est le pronostic - donc nous fournir des résultats critiques plus rapidement contribuera à sauver des vies. Le partenariat avec Ibex souligne le rôle de pionnier d'Unilabs en matière de pathologie numérique et représente une nouvelle étape dans notre ambition de devenir le fournisseur de services de diagnostic le plus numérique d'Europe. »

« Ibex s'engage à fournir à chaque patient un diagnostic précis et rapide du cancer en proposant des solutions d'IA innovantes tout au long du parcours de diagnostic », a déclaré Joseph Mossel, directeur général et cofondateur d'Ibex Medical Analytics. « Nous sommes ravis de nous associer à Unilabs pour déployer nos solutions d'IA et donner à leurs pathologistes les moyens d'accélérer les délais d'exécution et d'obtenir un diagnostic de qualité. Cette coopération fait suite à une évaluation approfondie de notre technologie chez Unilabs, et démontre la robustesse et l'utilité de notre plateforme pour la pratique clinique quotidienne. »

Grâce à des algorithmes développés avec un apprentissage automatique avancé, la plateforme Galen est entraînée à détecter le cancer et d'autres résultats cliniques. Les algorithmes analysent automatiquement les images des biopsies de tissus, fournissant des informations aux pathologistes qui diagnostiquent le cas et dont l'évaluation est essentielle pour que les oncologues puissent prendre des décisions de traitement correctes. Ces informations générées par l'IA comprennent des listes de travail pour la priorisation des cas, des cartes thermiques du cancer, le classement et la mesure des tumeurs, des outils de rapport simplifiés, etc.

Ibex transforme le diagnostic du cancer en exploitant une IA forte et une technologie d'apprentissage automatique à une échelle sans précédent. La plateforme Galen d'Ibex aide les pathologistes à améliorer la qualité du diagnostic du cancer, à mettre en place un contrôle qualité en temps réel, à réduire le temps de diagnostic et à stimuler la productivité. Elle est marquée CE pour la détection du cancer du sein et de la prostate dans de multiples flux de travail, et a récemment reçu la désignation Breakthrough Device Designation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La plateforme Galen a déjà démontré des résultats exceptionnels dans des études cliniques et a été déployée dans des laboratoires de premier plan dans le monde entier, où elle est utilisée dans le cadre de la pratique clinique quotidienne.

À propos d'Ibex Medical Analytics

Ibex utilise l'IA pour développer des solutions de niveau clinique qui aident les pathologistes à détecter et à classer les cancers dans les biopsies. La plateforme Galentm est la toute première solution de diagnostic du cancer par l'IA utilisée en clinique de routine en pathologie et déployée dans le monde entier, permettant aux pathologistes d'améliorer la précision du diagnostic, d'intégrer un contrôle de qualité complet et de permettre des flux de travail plus efficaces. Les solutions d'Ibex sont construites sur des algorithmes de Deep Learning formés par une équipe de pathologistes, de data scientists et d'ingénieurs logiciels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ibex-ai.com .

À propos d'Unilabs

Unilabs est l'un des plus grands groupes de diagnostic en Europe. Il propose une gamme complète de services de laboratoire, de pathologie et d'imagerie pour des patients du monde entier.

Champion numérique de premier plan couvrant l'ensemble du spectre diagnostique, les 12 000 salariés d'Unilabs sauvent des vies chaque jour.

Unilabs s'engage pleinement dans la lutte contre le Covid-19, en investissant massivement dans les technologies, les équipements et les ressources humaines, afin de fournir des tests de dépistage du Covid-19 rapides et fiables. Grâce à de nouveaux laboratoires dédiés situés au Portugal, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis, Unilabs est en capacité de réaliser plus de 500 000 tests de dépistage du Covid-19 par semaine, un chiffre en constante augmentation.

