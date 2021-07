Soldo, société de technologie financière leader européen dans le domaine de l'automatisation des paiements et des dépenses, clôture un cycle d'investissement de série C record de 180 millions de dollars, mené par Temasek





Un investissement de série C pour accélérer l'expansion internationale et le développement de produits





- Ce cycle d'investissement est le plus important à ce jour dans la catégorie de la gestion des dépenses

- Ce financement de série C sera utilisé pour accélérer l'expansion internationale et le développement de produits

PARIS, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Soldo, première plateforme europé enne d'automatisation des paiements et des dépenses, annonce aujourd'hui avoir obtenu 180 millions de dollars lors d'un cycle d'investissement de série C, ce qui constitue un record européen dans le domaine de la gestion des dépenses.

La collecte de fonds a été menée par Temasek, La levée de fonds a été menée par Temasek, un investisseur mondial de premier plan dont le siège est à Singapour.

Le cycle d'investissement repose sur de nouveaux investisseurs comme Sunley House Capital, le fond croisé d'Advent International, et Citi Ventures, mais également sur le soutien renouvelé d'Accel, de Battery Ventures, de Dawn Capital et de la Silicon Valley Bank pour le financement par emprunt. Goldman Sachs a agi en tant qu'agent de placement exclusif de Soldo pour la transaction.

Cet investissement fait suite à une croissance impressionnante qui a vu le volume des dépenses sur la plateforme de Soldo multiplié par quatre depuis le cycle de série B, malgré un environnement macro-économique difficile.

La plateforme européenne d'automatisation des paiements et des dépenses de Soldo offre une visibilité en temps réel aux entreprises ainsi qu'un contrôle des coûts dans tous leurs services. Ce cycle d'investissement permettra à Soldo de poursuivre l'accélération du développement de ses produits ainsi que son expansion sur un marché européen de 170 milliards de dollars.

Avec plus de 26 000 clients, qui vont des petites et moyennes entreprises aux sociétés globales, répartis dans plus de 30 pays, Soldo sait mieux que quiconque comment aider les entreprises à gérer leurs dépenses pour les déplacements et le divertissement, la publicité en ligne, la gestion des fournisseurs, les abonnements logiciels ou d'autres domaines. Ses clients incluent Mercedes Benz, Gymshark, GetYourGuide, Bauli et Brooks Running.

Carlo Gualandri, DG et fondateur de Soldo, déclare :

"Nous sommes ravis d'accueillir Temasek en tant qu'investisseur principal. Grâce à son expérience en matière d'investissement dans des fintechs de premier plan, les connaissances de Temasek nous seront précieuses à mesure que nous étendrons notre plateforme et notre offre. La gestion des dépenses des entreprises est coûteuse et difficile, mais Soldo continue de démontrer sa valeur et sa facilité aux clients de toutes tailles et de tous les secteurs. Il est clair que cette catégorie va connaître une croissance exponentielle, car de plus en plus d'entreprises en réalisent les avantages et Soldo est bien placé pour les soutenir."

Traditionnellement, les paiements d'entreprise se résument à une poignée de méthodes : virements bancaires, cartes de crédit d'entreprise. Chacune de ces méthodes entraîne un ensemble de complications administratives et de risques de sécurité qui lui sont propres. Et, bien sûr, une fois les transactions terminées, on se retrouve face à une avalanche de reçus, et notes de frais, de travail de classification et de rapprochement et de budgets et analyses ? le tout complètement déconnecté. Soldo est la solution numérique à ce défi incroyablement coûteux.

Simon Lambert, l'un des directeurs de Sunley House, fonds croisé d'Advent International, déclare : « Nous sommes très heureux d'investir dans Soldo. Notre expérience dans les technologies logicielles et de paiements nous offre une bonne connaissance du marché, et nous sommes convaincus que Soldo est à l'avant-garde de la numérisation de la finance. La société opère sur un marché vaste à la croissance rapide, et nous sommes ravis de nous associer à son équipe de direction exceptionnelle pour l'aider à créer la première plateforme d'automatisation des paiements et des dépenses en Europe. »

Élaborée au cours des cinq dernières années, la plateforme de gestion des dépenses de Soldo se base sur une pile technologique entièrement propriétaire, soutenue par des services financiers et une infrastructure de paiement réglementés. La plateforme permet à Soldo d'innover plus rapidement et de s'intégrer aux principaux logiciels de comptabilité comme NetSuite, QuickBooks, Zucchetti et Xero. Les clients peuvent en outre se connecter à plus de 50 plateformes de gestion des dépenses, notamment Concur et Expensify via l'outil MasterCard Smart Data.

Luis Valdich, directeur général de Citi Ventures, déclare :

« Citi Ventures a été impressionné par la stratégie convaincante de Soldo et sa volonté de faire évoluer le marché en aidant les entreprises à gérer et à contrôler leurs dépenses plus efficacement. Nous sommes heureux de soutenir l'entreprise au moment où elle s'apprête à développer sa plateforme et à transformer le monde des dépenses professionnelles. »

Soldo simplifie également le quotidien des employés qui sont régulièrement confrontés à la pénibilité des notes de frais, à la perte de reçus et qui finissent souvent par payer de leur poche. L'application mobile facilite la capture des reçus et des transactions, directement au point de vente.

Mariano Dima, DG et fondateur de Soldo, déclare : « Nous savons que les cadres et directeurs financiers consacrent actuellement plus de la moitié de leur temps à des tâches fastidieuses, et la principale raison vient de systèmes de paiement déconnectés et de processus manuels chronophages. »

«Dans une étude menée auprès de directeurs administratifs et financiers, Soldo a révélé que le manque de contrôle au niveau des dépenses avait coûté aux entreprises européennes 2 % de leur chiffre d'affaires annuel pendant la pandémie. Il s'agit d'une réalité coûteuse que Soldo cherche à éradiquer tout en facilitant la vie des employés et en rendant les entreprises plus conscientes de tous leurs coûts ; c'est ainsi qu'elles pourront vraiment contrôler leurs dépenses et prospérer après la pandémie et au-delà. »

Soldo a clôturé un financement de série B de 61 millions de dollars en juillet 2019 et a depuis considérablement augmenté la taille de son entreprise avec plus de 200 employés répartis dans ses bureaux à Londres, Dublin, Rome et Milan. Cette dernière collecte de fonds permettra à la société de se concentrer davantage sur ses nouveaux marchés, notamment le Benelux, la France, l'Allemagne et l'Irlande, où Soldo entrevoit un immense potentiel d'hyper-croissance.

À propos de Soldo

Soldo est la plateforme européenne d'automatisation des paiements et des dépenses, et combine des cartes d'entreprise intelligentes émises par Mastercard® et un logiciel de gestion complet. Plus de 26 000 entreprises, allant des petites entreprises aux multinationales, réparties dans plus de 31 pays utilisent Soldo pour suivre et contrôler leurs dépenses.

Basé au Royaume-Uni, avec des bureaux à Dublin, Milan et Rome,

Soldo permet à ses clients, qui comptent notamment Mercedes Benz, Gymshark, GetYourGuide, Bauli et Brooks Running, de dépenser leurs fonds en publicité, logiciels, frais de déplacement, commerce électronique, etc. Les décideurs financiers peuvent contrôler chaque coût grâce à des budgets personnalisés et à un suivi en temps réel des transactions.

Faites le choix éclairé pour vos dépenses.

Nous sommes fiers d'être soutenus par les plus grands investisseurs mondiaux, notamment Accel, Battery Ventures, Citi Ventures, Dawn, Silicon Valley Bank et Temasek.

Pour plus d'informations, consultez la page www.soldo.com et suivez-nous sur Twitter @Soldo.

À propos d'Avent International :

Fondé en 1984, Advent International est l'un des fonds de capital-investissement les plus importants et les plus expérimentés du monde. La société s'est engagée dans plus de 375 investissements en capital dans 42 pays et, au 31 mars 2021, elle détenait 74 milliards de dollars d'actifs en gestion.



Sunley House Capital, filiale d'Advent International, concentre ses investissements sur les titres publics et sur les opportunités croisées avant introduction en bourse. En tant qu'investisseur à long terme, Sunley House utilise une approche d'investissement approfondie basée sur de nombreuses ressources qui reflètent son héritage dans le domaine du capital-investissement. Sunley House bénéficie d'une longue expérience et a déjà investi dans le domaine des paiements et des technologies financières par le passé : Affirm (États-Unis), Creditas (Brésil), Conductor (Brésil), Ebanx (Brésil), Flywire (États-Unis), Nexi (Italie), NuBank (Brésil), Nuvei (Canada), Pine Labs (Inde), Salt Pay (Royaume-Uni), Stone (Brésil) et Zenoti (Inde). Pour plus d'informations, consultez la page www.adventinternational.com/sunleyhouse.

À propos de Citi Ventures

Citi Ventures utilise la puissance de Citi pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à prospérer dans un monde en pleine mutation technologique. Citi Ventures accélère la découverte de nouvelles sources de valeur en explorant, en faisant mûrir et en investissant dans les idées nouvelles, en partenariat avec ses collègues de Citi, avec ses clients et avec l'écosystème de l'innovation. L'équipe se concentre sur six domaines clés : les technologies et services financiers, le commerce et les paiements, l'analyse de données et l'intelligence artificielle, la sécurité et l'informatique d'entreprise, le marketing et l'expérience client et les technologies immobilières. Citi Ventures accélère l'évolutivité des sociétés de son portefeuille en collaborant avec les entreprises mondiales et les experts Citi spécialisés dans chaque secteur. Pour plus d'informations, consultez la page www.citi.com/ventures.

À propos de Dawn :

Dawn est le premier investisseur spécialisé dans les logiciels B2B en Europe, avec 1,5 milliard de dollars d'actifs en gestion. La société s'associe à des entreprises innovantes qui, grâce à des équipes, des produits et des modèles commerciaux d'exception, ont le potentiel de devenir des géants mondiaux dans leurs domaines. Dawn investit très tôt et soutient les sociétés au stade des séries A et B, continue à financer les plus performantes lors de leurs cycles de croissance avant de se retirer. Son portefeuille inclut notamment Mimecast (désormais cotée au NASDAQ avec une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars), iZettle (vendu à PayPal pour 2,2 milliards de dollars), Tink (acquis par Visa pour 2,2 milliards de dollars), Collibra, Dataiku, Showpad, Templafy, Quantexa et Soldo. Pour en savoir plus, consultez la page dawncapital.com et suivez Dawn sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Temasek :

Temasek est une société d'investissement dont la valeur nette du portefeuille s'élève à S$381 milliards (?241 milliards, £206 milliards) au 31 mars 2021.

La charte de Temasek définit ses trois rôles d'investisseur, d'institution et de gestionnaire, et façonne son éthique pour faire les bons choix et les faire bien.

En tant que fournisseur de capitaux stratégiques d'investissement, il cherche à apporter des solutions aux principaux défis mondiaux.

Avec la durabilité au coeur de toutes ses activités, Temasek recherche activement des solutions durables pour relever les défis actuels et futurs, tout en saisissant les opportunités d'investissement pour assurer un avenir pérenne pour tous.

Pour plus d'informations sur Temasek, consultez la page www.temasek.com.sg.

