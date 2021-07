Le gouvernement du Canada lance une consultation publique aux fins d'élaboration d'une stratégie quantique nationale





La stratégie contribuera à définir l'avenir des technologies quantiques au Canada

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Les technologies quantiques sont à la fine pointe des sciences et de l'innovation, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. Elles appuieront la croissance de secteurs clés comme l'informatique, les communications, les soins de santé, la logistique du transport, la navigation et la cybersécurité. Les scientifiques et les entrepreneurs canadiens sont bien placés pour tirer parti des possibilités qu'offrent ces technologies, mais ils ont besoin du soutien du gouvernement tandis qu'ils jouent des coudes pour assurer leur position sur le marché mondial.

Fort des 360 millions de dollars engagés dans le budget de 2021 pour le lancement d'une stratégie quantique nationale, le gouvernement du Canada fera fond sur les investissements précédents dans le secteur pour promouvoir le domaine émergent des technologies quantiques. La stratégie permettra notamment de soutenir le dynamisme de l'industrie quantique et de constituer la main-d'oeuvre nécessaire à la consolidation du leadership mondial du Canada dans ce secteur en pleine expansion. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une consultation publique sur la stratégie quantique nationale.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada organise cet été une série de tables rondes virtuelles afin d'obtenir des renseignements de première importance des principaux intervenants des milieux de la recherche quantique et des affaires du Canada. Un site Web sur la stratégie quantique nationale a également été lancé pour faciliter la consultation publique avec les intervenants. Le site servira en outre à la communication des mises à jour sur l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie.

Les Canadiens sont invités à lire le Document de mobilisation : Élaborer une stratégie quantique nationale et à participer à la consultation en remplissant le sondage de consultation en ligne ou en envoyant leurs observations à quantumquantique@ised-isde.gc.ca.

« Les entreprises canadiennes ont besoin du soutien du gouvernement alors qu'elles cherchent à se positionner à l'avant-scène de la recherche, de l'informatique et du développement de logiciels quantiques. Le moment est venu de consolider notre position de leader mondial dans le domaine quantique. J'ai bien hâte de travailler avec la communauté quantique, et j'invite par ailleurs les Canadiens à participer à la conversation sur l'avenir quantique du Canada et les avantages transformateurs qui en découleront. Qu'il s'agisse de communication ultra-sécuritaire de renseignements, de diagnostics médicaux plus précis ou de mise au point accélérée de médicaments, les possibilités sont considérables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le secteur des technologies quantiques est un élément clé pour l'économie, la résilience et la croissance à long terme du Canada , et il le sera d'autant plus à mesure que les technologies mûriront et que de plus en plus de secteurs exploiteront les capacités quantiques.

, et il le sera d'autant plus à mesure que les technologies mûriront et que de plus en plus de secteurs exploiteront les capacités quantiques. Le développement des technologies quantiques ouvre des possibilités d'emploi dans la recherche et les sciences, l'ingénierie et le développement de logiciels et de matériel, la fabrication, le soutien technique, la vente et le marketing, les opérations commerciales ainsi que dans d'autres domaines.

Les travaux touchant la stratégie quantique nationale seront coordonnés par un secrétariat établi à Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. De 2009 à 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques, principalement par l'entremise de programmes concurrentiels d'organismes subventionnaires, dont le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada , afin de faire du pays un chef de file mondial dans le domaine de la science quantique.

a investi plus de 1 milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques, principalement par l'entremise de programmes concurrentiels d'organismes subventionnaires, dont le recherches en sciences naturelles et en génie du et le Fonds d'excellence en recherche Apogée , afin de faire du pays un chef de file mondial dans le domaine de la science quantique. Le gouvernement a en outre fait des investissements dans la mise en marché de nouvelles technologies quantiques, notamment par l'intermédiaire des agences de développement régional, du Fonds stratégique pour l'innovation et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada .

