Le ministre des Transports fait une déclaration au sujet du lancement d'une consultation publique pour améliorer la culture de sécurité dans l'industrie ferroviaire au Canada





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet des mesures les plus récentes de Transports Canada pour améliorer la culture de sécurité dans l'industrie ferroviaire au Canada :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité et la sûreté des communautés partout au Canada. C'est pourquoi nous continuons à chercher des moyens d'améliorer la sécurité ferroviaire.

« Aujourd'hui, Transports Canada a lancé une consultation publique sur la page Web Parlons transport pour recueillir des opinions sur l'amélioration de la culture de sécurité au sein de l'industrie ferroviaire au Canada.

« La culture de sécurité est le produit d'organisations qui définissent des valeurs, des interventions et des comportements communs et qui créent un sentiment de responsabilité collective et un engagement à respecter les normes de sécurité.

« Transports Canada est déterminé à prendre l'initiative d'élaborer un énoncé de politique sur la culture de sécurité pour l'industrie ferroviaire en réponse à une recommandation de l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire 2018, qui reconnaîtrait que les améliorations de la culture de la sécurité doivent être apportées par les compagnies de chemin de fer avec le soutien du Ministère.

« L'ébauche de l'énoncé de politique vise à établir un dialogue et à encourager une collaboration continue entre Transports Canada, les compagnies de chemin de fer, les associations industrielles, les organisations syndicales et le milieu universitaire, tout en contribuant par la suite à rendre le réseau de transport ferroviaire du Canada apte à relever les défis de la prochaine décennie.

« Nous savons qu'une culture de sécurité positive est un élément essentiel d'un réseau ferroviaire sécuritaire et un facteur nécessaire à une amélioration continue. Transports Canada collaborera avec l'industrie ferroviaire et d'autres intervenants clés en vue d'élaborer un énoncé de politique définitif sur la culture de la sécurité pour l'industrie ferroviaire du Canada, un énoncé qui fournira un cadre en vue d'aider les compagnies de chemin de fer à comprendre et à relever les défis liés à l'établissement d'une bonne culture de la sécurité.

« La consultation publique est un élément clé de l'élaboration d'un énoncé de politique robuste sur la culture de la sécurité pour l'industrie ferroviaire au Canada.

« J'encourage les Canadiens à transmettre leur avis sur l'ébauche d'énoncé pour l'industrie ferroviaire au Canada, car chaque voix et chaque opinion comptent. »

