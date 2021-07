FINVASIA Group annonce le rachat d'ActTrader





FINVASIA Group a annoncé aujourd'hui avoir racheté ActTrader Technologies (anciennement ActForex), un pionnier de l'élaboration de produits de technologie financière depuis plus de 20 ans.

ActTrader faisait déjà partie des premières fintech mondiales bien avant que «fintech » ne devienne un mot à la mode. Après avoir créé en 2000 la toute première application en ligne de trading forex de détail, puis lancé la toute première application mobile de trading basée sur le protocole WAP en 2004, ActTrader a poursuivi son ascension en développant des produits de technologie financière multi-actifs disruptifs qui ont été plébiscités par des millions de traders dans le monde.

Forte de sa solide renommée de fournisseur de solutions fintech, ActTrader s'appuie sur plus de 20 ans d'excellence opérationnelle. Fondée en 2000 aux États-Unis, l'entreprise a servi près de 2 millions de traders de détail dans une centaine de pays. La Société a traité un volume de transactions d'une valeur de plus de 400 000 milliards USD et opéré en tant que principal fournisseur de technologies de certains des plus grands établissements financiers mondiaux.

FINVASIA Group est une organisation multidisciplinaire et multinationale propriétaire de nombreuses marques dans les secteurs des services financiers, de la fintech, de la blockchain et des technologies. Finvasia ainsi que ses filiales et sociétés soeurs sont enregistrées à divers titres auprès d'un grand nombre d'organismes de réglementation à travers le monde. Le Groupe a été l'initiateur de l'introduction d'un écosystème d'investissement sans commission, contraignant les courtiers établis à proposer des services trading sans commission. Récemment, Finvasia a racheté Fxview, une société de services financiers basée à Chypre, afin d'étendre sa présence sur le marché européen.

«FINVASIA croit en la démocratisation du système financier et pense que les technologies peuvent montrer la voie du changement, a déclaré Sarvjeet Singh, directeur général de FINVASIA Group. Combiner les forces de nos deux entreprises va nous permettre de produire de nouvelles innovations et de créer des solutions fintech qui non seulement répondent aux exigences actuelles mais sont suffisamment flexibles pour s'adapter aux avancées technologiques de demain.»

Ensemble, FINVASIA et ActTrader envisagent de créer la prochaine génération d'applications de trading basées sur la blockchain et l'IA, une plateforme unique de trading social, des solutions robustes de gestion des risques et des liquidités, divers plug-ins et outils de veille économique qui bouleverseront les normes du secteur et repousseront les limites du secteur de la fintech. L'opération réunit sous une même enseigne deux acteurs majeurs de la fintech.

ActTrader deviendra, avec effet immédiat, une filiale du FINVASIA Group. Ilya Sorokin restera le directeur général et tous les cadres et associés resteront en fonction.

Ilya Sorokin, fondateur et directeur général d'ActTrader Technologies, a déclaré: «Cette acquisition élargit notre empreinte et renforce notre capacité à servir de nouveaux clients, excellemment et pendant longtemps. Nous allons poursuivre notre parcours de croissance et d'expansion et, dans ce contexte, la capacité de fournir à nos clients des produits de technologie financière innovants de prochaine génération représente une étape importante.»

À propos d'ActTrader

ActTrader a été à l'avant-garde du secteur de la fintech dès le lancement d'ActTradertm (anciennement ActForex), son application phare. Depuis sa fondation en 2000, l'entreprise offre des solutions technologiques de haute qualité et développe des produits de technologie financière multi-actifs qui sont plébiscités par des millions de traders et des centaines de courtiers à travers le monde.

Grâce à son vaste portefeuille de produits technologiques de trading de bout en bout, ActTrader a aidé FX Brokers, ECN Venues et de nombreux établissements financiers à transformer leurs opérations de trading.

Pour plus d'informations, visiter le site: https://acttrader.com/

À propos de FINVASIA Group

FINVASIA est une organisation multidisciplinaire et multinationale qui investit dans des entreprises et des produits axés sur les technologies. La Société est enregistrée à divers titres auprès d'un grand nombre d'organismes de réglementation à travers le monde. Finvasia ainsi que ses filiales et sociétés soeurs sont enregistrées auprès de: la SEC aux États-Unis (152771), la CYSEC à Chypre (367/18), la FCA au Royaume-Uni (850138), la BaFin en Allemagne (157125), l'ACPR en France (85051), la CONSOB en Italie (5151), la CNVM en Espagne (4892) et la Finanstilsynet en Norvège (FT00118545).

En Inde, Finvasia Group est enregistré auprès de: la Reserve Bank of India en tant que NBFC (société financière non-bancaire), la National Stock Exchange of India en tant que membre compensateur professionnel (M51912), la Bombay Stock Exchange (4043), la Multi Commodity Exchange of India (55135), la NCDEX en tant que membre du marché (01259), l'Association of Mutual Funds of India (103331) et la CDSL en tant que participant dépositaire (12084300).

Pour plus d'informations, visiter le site: https://finvasia.com/

