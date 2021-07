Beurre d'arachide Kraft transporte virtuellement les Canadiens et Canadiennes à Tokyo, en envoyant leurs encouragements directement aux oreilles des athlètes





Des listes de lecture numériques et personnalisées enverront des encouragements sur 8 000 km jusqu'à Tokyo, apportant le son des Canadiens et Canadiennes qui soutiennent l'équipe nationale

TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ne ressembleront à aucun autre, surtout avec l'interdiction faite aux spectateurs d'applaudir dans le stade. Pour l'équipe canadienne, compétitionner sans le rugissement des fans sera une toute nouvelle réalité, car les athlètes se nourrissent généralement de la foule pour atteindre la victoire. C'est pourquoi, à l'occasion des Jeux olympiques de cette année, Beurre d'arachide Kraft offrira aux Canadiens et Canadiennes un moyen virtuel de se rendre à Tokyo et de soutenir l'équipe canadienne en transmettant des encouragements sincères directement dans les oreilles des athlètes grâce à sa campagne « Your Cheers. Their Ears. »

En tant que fier partenaire et beurre d'arachide officiel de l'équipe olympique canadienne, Beurre d'arachide Kraft se lance dans une expérience numérique inédite, en créant des listes de lecture personnalisées avec les acclamations de milliers de Canadiens et Canadiennes. Beurre d'arachide Kraft fournit pour la première fois aux Canadiens et Canadiennes désirant encourager leurs compatriotes aux Jeux olympiques une ligne directe pour permettre à tous de rester soudés. Afin d'encourager les athlètes canadiens, Beurre d'arachide Kraft s'est associé à la plongeuse Meaghan Benfeito, trois fois médaillée olympique, ainsi qu'aux championnes du monde canadiennes de volleyball de plage Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, qui tenteront de décrocher l'or à Tokyo.

« Cette année, les Jeux olympiques seront différents pour tout le monde, en particulier pour les athlètes, mais le sentiment d'être ensemble ne devrait pas changer. En tant que marque emblématique canadienne qui nourrit et réconforte le pays avec notre beurre d'arachide depuis plus de 60 ans, nous savions que nous avions l'occasion de réunir les Canadiens et Canadiennes et les athlètes d'Équipe Canada d'une nouvelle façon, a déclaré Daniel Gotlib, directeur associé, consolidation de marque et innovation à Kraft Heinz Canada. Grâce à nos listes de lecture personnalisées « Stick Together », nous donnerons de l'énergie aux athlètes d'Équipe Canada, en leur faisant bénéficier du soutien de leurs fans à domicile. Nous espérons que les Canadiens et Canadiennes se joindront à nous en envoyant leurs encouragements pour donner à Meaghan, Sarah et Melissa, ou encore au reste de l'équipe canadienne, le coup de pouce dont elles ont besoin pour ramener l'or à la maison. »

Du 14 juillet au 10 août, les Canadiens et Canadiennes pourront visiter le site www.cacolleentrenous.ca et enregistrer leurs encouragements pour Meaghan, Sarah et Melissa ou pour toute l'équipe du Canada. Tous les encouragements seront envoyés directement aux oreilles des athlètes. Il peut s'agir d'un chant, d'un tonnerre d'applaudissements ou simplement d'acclamations enthousiastes.

« Lorsque nous performons devant des fans enthousiastes, il y a une énergie qui traverse à la fois le stade et les athlètes. Cette énergie peut parfois faire la différence entre monter sur le podium et rentrer les mains vides, mais elle fait partie de l'expérience qui rend les Jeux olympiques si spéciaux. Je suis tellement fière de travailler avec Beurre d'arachide Kraft pour aider à ramener les acclamations des Canadiens et Canadiennes à Équipe Canada, a expliqué Meaghan Benfeito, qui a remporté une médaille de bronze en plongeon à Londres en 2012 et deux autres à Rio en 2016. Que vous envoyiez des encouragements à moi ou à mes collègues athlètes d'Équipe Canada, sachez qu'ils contribueront à ce que nous ressentions tout l'amour et le réconfort qui viennent de la maison. »

Vous voulez vous sentir comme un athlète d'Équipe Canada? Écoutez les listes de lecture dédiées à Meaghan, Melissa et Sarah, ainsi que celle pour toute l'équipe canadienne à cacolleentrenous.ca . Beurre d'arachide Kraft mettra à jour les listes de lecture chaque semaine avec de nouveaux encouragements des fans pour aider les athlètes à carburer pendant toutes leurs épreuves.

« Nous aimons le sentiment de jouer devant nos fans et même si nous sommes très heureuses de représenter le pays, ce ne sera pas la même chose sans voir les Canadiens et Canadiennes brandir fièrement leurs drapeaux dans les gradins. Nous avons donc été ravies lorsque Beurre d'arachide Kraft nous a fait part de son projet de faire entendre les encouragements de nos compatriotes, ont déclaré les championnes du monde canadiennes de volleyball de plage Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes. Cela signifie beaucoup pour nous de savoir que pendant que nous nous surpassons pour ramener l'or à la maison, le reste du Canada est derrière nous. »

