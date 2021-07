La Banque de Montréal rachètera ses actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 25 et ses actions privilégiées de catégorie B à taux variable et à dividende non cumulatif, série 26





MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter toutes ses 9 425 607 actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 25 (les « actions privilégiées de série 25 ») en circulation pour un montant total d'environ 236 millions de dollars et toutes ses 2 174 393 actions privilégiées de catégorie B à taux variable et à dividende non cumulatif, série 26 (les « actions privilégiées de série 26 ») en circulation pour un montant total d'environ 54 millions de dollars le 25 août 2021. Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Les actions privilégiées de série 25 et les actions privilégiées de série 26 sont rachetables au gré de la Banque le 25 août 2021, au prix de rachat de 25 $ par part. Le paiement du prix de rachat sera effectué par la Banque le 25 août 2021.

Indépendamment du paiement du prix de rachat, le dernier dividende trimestriel de 0,112813 $ par action pour les actions privilégiées de série 25 et de 0,078704 $ par action pour les actions privilégiées de série 26 annoncé par la Banque le 26 mai 2021 sera versé de la manière habituelle le 25 août 2021 aux actionnaires inscrits le 3 août 2021.

Les porteurs des actions privilégiées de série 25 et des actions privilégiées de série 26 recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités énoncées dans les suppléments de prospectus des actions privilégiées de série 25 et des actions privilégiées de série 26.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

