Le premier ministre rencontre les dirigeants économiques de l'APEC

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a participé aujourd'hui à une réunion virtuelle avec les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) avant le rassemblement officiel de novembre afin de discuter de la réponse à la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 ainsi que celle de la relance.

Alors que la pandémie continue d'avoir une incidence sur les populations et les économies du monde entier, les efforts pour diagnostiquer et traiter la COVID-19 restent une priorité. Pour véritablement mettre fin à la pandémie dans nos propres pays, nous devons y mettre fin partout. C'est pourquoi les dirigeants économiques de l'APEC ont reconnu la nécessité d'accélérer l'accès à des vaccins sûrs, efficaces et abordables contre la COVID-19 pour surmonter cette crise sanitaire. Ensemble, ils se sont fermement engagés à redoubler d'efforts pour élargir la fabrication et l'approvisionnement en vaccins, à soutenir les efforts mondiaux de partage des vaccins et à encourager les accords visant à transférer les technologies de production de vaccins aux pays qui en ont le plus besoin.

Travailler ensemble en tant que partenaires de l'APEC pendant la relance sera essentiel pour créer des emplois, favoriser la croissance économique et offrir des occasions à ceux qui ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie, notamment les femmes, les groupes racialisés et les peuples autochtones. Les dirigeants ont insisté sur l'importance du commerce et de l'investissement, ainsi que de la stabilité des chaînes d'approvisionnement pour atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 et assurer une relance économique solide qui profite à tous. Ils ont également convenu de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques économiques saines pour préserver les emplois, développer la classe moyenne, accroître la productivité économique et stimuler l'innovation.

Les dirigeants de l'APEC se sont également engagés à s'orienter vers un avenir numérique et à combler le fossé numérique qui existe dans le monde. Si l'accélération des nouvelles technologies provoquée par la pandémie est positive, nous avons encore du travail à faire pour que chacun ait un accès adéquat à ces technologies et à ces compétences. En renforçant les infrastructures et les technologies numériques et en encourageant les mesures destinées à favoriser la transformation numérique, nous contribuerons à réduire le fossé numérique et à accroître la culture et les compétences numériques.

Nous ne pourrons trouver de véritables solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain que si nous travaillons ensemble. Le Canada continuera de collaborer avec ses partenaires mondiaux afin que nous puissions terminer la lutte contre la COVID-19, créer de nouveaux emplois et faire croître la classe moyenne, et ainsi bâtir un monde meilleur pour tous.

« La réunion d'aujourd'hui a permis de préparer le terrain pour la réunion des dirigeants économiques de l'APEC qui aura lieu en novembre, et de réaffirmer notre engagement à relever ensemble les défis mondiaux et à rebâtir en mieux après cette crise sanitaire et économique. Le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de l'Asie-Pacifique afin de surmonter les défis que la COVID-19 a posés, de créer des emplois, de favoriser la croissance et d'assurer une relance qui profite à tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Canada est un membre fondateur de l'APEC. Établi en 1989, l'APEC est un forum multilatéral dédié à la promotion du libre-échange et de l'investissement, à la croissance économique, au développement et à la coopération dans la région de l'Asie-Pacifique.

La Nouvelle-Zélande a présidé la réunion informelle des dirigeants de l'APEC avant le rassemblement officiel de novembre. C'est la première fois dans l'histoire de l'APEC qu'une telle réunion supplémentaire a lieu.

La vision de Putrajaya pour 2040 est la vision que l'APEC a d'une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, qui est axée sur trois moteurs économiques : le commerce et l'investissement, l'innovation et la numérisation, et une croissance forte, équilibrée, sûre, durable et inclusive.

