Le Canada investit dans l'installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Écosse





HALIFAX, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il est plus facile pour les Canadiens de rouler électrique.

Aujourd'hui, la députée de South Shore-St. Margarets et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 100 000 $ à Nova Scotia Power pour aménager 20 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à proximité des installations de la société à l'échelle de la province. L'objectif : aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Nova Scotia Power contribue également au projet à hauteur de 134 000 $, portant l'enveloppe à 234 969 $ au total. Financées par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, toutes les bornes de recharge seront en service d'ici l'automne 2022.

Le Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus facilement accessibles par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5?000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous avons aménagé des stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous en aménageons maintenant d'autres ici, en Nouvelle-Écosse. Grâce à des investissements comme celui-ci, il est plus facile et plus abordable pour les Canadiens de conduire un véhicule électrique. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les véhicules électriques sont la voie de l'avenir et nous veillons à ce que la Nouvelle-Écosse soit fin prête pour ce virage. Ces nouvelles bornes de recharge faciliteront les déplacements des électromobilistes et inciteront un plus grand nombre de personnes à faire l'achat d'un véhicule électrique. Cela signifie un air plus pur et des collectivités en meilleure santé à l'échelle de notre province. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes ravis d'accroître le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques et de collaborer avec des partenaires pour améliorer l'accessibilité de ces bornes pour les Néo-Écossais. Nos abonnés veulent un avenir fondé sur l'énergie propre, et nous nous considérons à la fois comme un catalyseur et un accélérateur pour la création d'une économie verte en Nouvelle-Écosse. »

Peter Gregg

Président et chef de la direction, Nova Scotia Power

