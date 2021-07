Investissement dans les options de transport actif pour les résidents de Yarmouth





YARMOUTH, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont en première ligne de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de voir ce qui peut être fait de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Yarmouth, et Gil Dares, conseiller municipal à la Ville de Yarmouth, ont annoncé un financement destiné à améliorer le transport actif dans la Ville de Yarmouth.

Le projet prévoit la construction de quatre nouvelles pistes polyvalentes, d'une longueur totale de 2,93 kilomètres, ainsi que de 130 mètres de trottoirs afin d'offrir aux résidents des options de transport actif sûres et accessibles. Les travaux réalisés permettront aux piétons et aux cyclistes de tous âges et de toutes capacités de se déplacer le long de la principale voie de transport actif du centre-ville, du quartier résidentiel et de l'école secondaire.

Une fois achevé, le projet profitera à la collectivité en offrant des pistes polyvalentes sûres, en encourageant un mode de vie plus sain pour les résidents et les visiteurs et en permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une diminution de l'utilisation des véhicules.

Le gouvernement du Canada investit plus de 944 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 787 000 $, tandis que la Ville de Yarmouth apporte plus de 629 000 $ au projet.

Citations

« Les nouvelles pistes polyvalentes réduiront les émissions de gaz à effet de serre et permettront de bâtir des communautés plus propres et plus vertes, mais elles créeront également des espaces plus vivants et habitables, des personnes en meilleure santé et de bons emplois locaux. En investissant dans ces voies de transport actif, nous investissons dans les gens et la communauté de Yarmouth. »

l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans le réseau de sentiers à usages multiples de Yarmouth aidera la province à atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à faire des options de transport propres un choix facile et sain pour les résidents. »

L'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Yarmouth

« Ce projet comporte de nombreux points forts. Le sentier contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre est un élément d'infrastructure essentiel qui reliera une extrémité de la ville à l'autre. Et pour moi, le plus important, c'est qu'il offre un espace qui peut être utilisé par tous les résidents, y compris les marcheurs, les coureurs, les personnes en fauteuil roulant et en scooter électrique, les cyclistes et plus encore. Il encourage les gens à sortir prendre l'air et à bouger, ce qui entraîne des effets bénéfiques sur la santé, et c'est important pour notre collectivité. »

Pam Mood, mairesse de la Ville de Yarmouth,

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 928 millions de dollars dans plus de 289 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

, le gouvernement du a investi plus de 928 millions de dollars dans plus de 289 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada



SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 10:15 et diffusé par :