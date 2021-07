Avis aux médias - Le ministre Mathieu Lacombe sera de passage à Bonaventure





BONAVENTURE, QC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, s'arrêtera à Bonaventure le 15 juillet afin de visiter le chantier de la nouvelle installation temporaire du Centre de la petite enfance de la Baie. Il profitera de l'occasion pour rencontrer la direction et discuter des prochaines étapes de réalisation et de construction. En marge de cette rencontre, il sera disponible pour échanger avec les représentantes et représentants des médias lors d'une mêlée de presse.

Pour l'occasion, il sera accompagné du député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, ainsi que du maire de Bonaventure, M. Roch Audet.

Les journalistes qui souhaitent participer à la visite doivent s'inscrire par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 9 h, le 15 juillet. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

Rappelons que les personnes qui participeront à l'activité de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire pour toute la durée de l'activité.

DATE : Le jeudi 15 juillet 2021

9 h 30 - Visite de l'installation temporaire (prise de photo uniquement)

9 h 50 - Mêlée de presse



LIEU : CPE de la Baie- Installation temporaire

105, avenue de Grand-Pré

Bonaventure (Québec) G0C 1E0

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 11:55 et diffusé par :