Graphic Packaging Holding Company va acquérir AR Packaging auprès de CVC Funds pour 1,45 milliard de dollars en espèces, créant ainsi le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage durables de produits de consommation à base de fibres

- La combinaison renforce le positionnement mondial et augmente l'échelle sur les marchés européens de l'emballage de produits de consommation à base de fibres, qui sont importants et en pleine croissance

- La trajectoire de croissance de l'entreprise combinée s'aligne sur la Vision 2025, offrant une création de valeur considérable pour les actionnaires et les autres parties prenantes

- Graphic Packaging organise aujourd'hui une conférence téléphonique à 8 h 30 HE/14 h 30 HNEC pour examiner les détails de la transaction

ATLANTA et LUND, Suède, le 15 mai 2021 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE :GPK), (« Graphic Packaging » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs verticalement intégrés de solutions d'emballages durables de produits de consommation à base de fibres, et CVC Capital Partners Fund VI ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel Graphic Packaging va acquérir AR Packaging Group AB (« AR Packaging »), le deuxième plus grand producteur européen d'emballages de produits de consommation à base de fibres, pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces, sous réserve d'ajustements habituels.

Cette combinaison renforce l'échelle mondiale, les capacités d'innovation et la proposition de valeur de Graphic Packaging pour ses clients dans toute l'Europe et dans les régions limitrophes. Avec un large éventail de solutions d'emballage à la pointe de l'industrie, une expertise en matière de conception et une couverture géographique élargie, l'entreprise combinée sera particulièrement bien placée pour saisir les opportunités de croissance organique continue parmi les clients et les marchés mondiaux existants et nouveaux.

L'acquisition proposée d'AR Packaging devrait ajouter 1,1 milliard de dollars en ventes annuelles et 160 millions de dollars en BAIIDA ajusté annuel. En outre, la combinaison devrait générer des synergies totales de 40 millions de dollars sur les 36 mois suivant la clôture. L'opération devrait avoir un effet positif immédiat sur le bénéfice par action et le flux de trésorerie de la Société

Michael Doss, Président-directeur général de Graphic Packaging, a déclaré : « AR Packaging est un leader sur le marché attractif et en pleine croissance de l'emballage durable en Europe. L'acquisition d'AR Packaging se traduira par d'importantes opportunités de création de valeur pour nos clients, nos employés et nos actionnaires, car nous réunissons deux fournisseurs de premier plan de solutions d'emballage de produits de consommation à base de fibres ayant une longue histoire d'innovation et de conception d'emballages créatifs. La présence étendue et répartie des 25 usines de transformation d'AR Packaging en Europe de l'Est et de l'Ouest offre des avantages considérables en termes d'échelle et de rentabilité, ce qui renforce notre présence combinée et notre capacité à servir nos clients en Europe et dans le monde entier. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe AR Packaging alors que nous travaillons ensemble pour faire progresser notre engagement en faveur de solutions d'emballage durables pour les consommateurs du monde entier, afin de soutenir le passage à une économie plus circulaire. »

Stephen Scherger, Vice-président exécutif et directeur financier de Graphic Packaging, a ajouté : « L'acquisition de AR Packaging accroît nos possibilités de servir et de nous développer sur les marchés du monde entier avec nos solutions d'emballage durable. Cette combinaison, ainsi que l'acquisition annoncée précédemment d'Americraft Carton, soutient nos objectifs de croissance et place Graphic Packaging dans une position lui permettant d'assurer une croissance organique constante des ventes dans la fourchette supérieure de notre objectif de 100 à 200 points de base, comme indiqué dans Vision 2025. Notamment, les modèles d'exploitation allégés mis en oeuvre par les deux organisations, combinés à nos segments de marché complémentaires, offrent des avantages financiers convaincants. L'importante capacité de génération de flux de trésorerie de la combinaison permettra d'obtenir des rendements élevés et devrait ramener Graphic Packaging dans notre fourchette d'endettement cible à long terme de 2,5-3,0x dans les 24 mois suivant la clôture. »

Le président-directeur général d'AR Packaging, Harald Schulz, a déclaré : « Je suis fier des progrès que nous avons réalisés en établissant une stratégie claire et en faisant d'AR Packaging un fournisseur respecté de solutions d'emballage. Je tiens à remercier CVC pour son soutien dans ces efforts au cours des cinq dernières années. L'approche commune de Graphic Packaging en matière de service à la clientèle et son souci profond de fournir des solutions innovantes et durables s'alignent étroitement sur la manière dont nous menons nos propres activités, ce qui en fait un partenaire idéal. La capacité à tirer parti de l'intégration avantageuse de la chaîne de valeur, de la fabrication du carton à la transformation du carton, offre des possibilités accrues de proposer à nos clients des solutions optimisées de manière durable. Notre équipe se réjouit de se joindre à l'équipe Graphic Packaging pour devenir le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage durables à base de fibres. »

Lave Beck-Friis, directeur général de CVC, a commenté : « Nous sommes très fiers des progrès réalisés par AR Packaging au cours de notre partenariat. Ce fut un plaisir de travailler avec Harald et son excellente équipe pour développer et déployer de nombreux nouveaux produits, ainsi que d'investir pour soutenir un programme actif de fusions et acquisitions afin d'accélérer la croissance de l'entreprise pour en faire un véritable acteur mondial. Nous sommes heureux de confier à AR Packaging une position aussi solide et d'avoir trouvé un nouveau propriétaire qui partage la vision de la direction quant à l'orientation future de l'entreprise. »

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Graphic Packaging et AR Packaging, devrait être conclue dans quatre à six mois, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

BofA Securities agit à titre de conseiller financier et DLA Piper à titre de conseiller juridique de Graphic Packaging. Le Credit Suisse International agit à titre de conseiller financier et Roschier à titre de conseiller juridique d'AR Packaging.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Graphic Packaging organisera une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs à 8 h 30 HE/14 h 30 (HNEC) aujourd'hui (14 mai 2021). La conférence téléphonique sera diffusée sur le web et pourra être consultée dans la section Investisseurs du site web de Graphic Packaging à l'adresse www.graphicpkg.com. Les participants peuvent également écouter par téléphone en composant le 833-900-1527 depuis les États-Unis et le Canada, et le 236-384-2052 depuis l'extérieur des États-Unis et du Canada. Les participants par téléphone doivent fournir le numéro de conférence 2253579.La webdiffusion de l'événement sera disponible sur le site web de Graphic Packaging à partir de 13 h environ (HE), le vendredi 14 mai 2021.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la Société dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, le calendrier et les modalités de l'acquisition d'AR Packaging et ses prévisions de revenus et de rentabilité, ainsi que les synergies prévues, constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les attentes actuelles de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la pression continue des clients pour des produits à moindre coût, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales, y compris des initiatives de productivité, les plans de réduction des coûts et les activités d'intégration, ainsi que le niveau d'endettement de la Société, les mouvements de devises et les autres risques liés à la conduite des affaires à l'échelle internationale, l'impact des questions réglementaires et contentieuses, y compris la disponibilité continue de la compensation des pertes d'exploitation nettes de la Société sur le revenu imposable. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et la Société n'a aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents périodiques de la Société déposés auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE :GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de produits de consommation qui font toute la différence. La Société est un fournisseur de premier plan de solutions d'emballage durables à base de fibres pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et d'autres entreprises produits de consommation. La Société exerce ses activités à l'échelle mondiale. Elle figure parmi les plus grands producteurs de cartons pliants et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis et détient de solides positions sur le marché du carton recyclé enduit, du carton kraft enduit non blanchi et du carton sulfaté blanchi solide. Parmi les clients de la Société figurent de nombreuses sociétés et marques parmi les plus reconnues au monde. Des informations supplémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la Société à l'adresse www.graphicpkg.com.

À propos de AR Packaging Group AB

AR Packaging est l'une des principales entreprises européennes du secteur de l'emballage, avec un chiffre d'affaires net d'environ 1,1 milliard de dollars, 5 000 employés et 30 usines dans 13 pays. Le Groupe propose une gamme unique de solutions d'emballage issues de ses usines spécialisées. Il crée de la valeur ajoutée pour ses clients grâce à sa large gamme de produits et à sa connaissance approfondie des emballages en carton et des emballages flexibles. L'entreprise est enregistrée à Lund, en Suède.www.ar-packaging.com

CVC

CVC est une entreprise leader dans le domaine du capital-investissement et du conseil en investissement. Elle dispose d'un réseau de 23 bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, et gère environ 118 milliards de dollars américains d'actifs. Depuis sa création en 1981, CVC a obtenu des engagements de plus de 160 milliards de dollars américains auprès de certains des plus grands investisseurs institutionnels du monde dans le cadre de ses stratégies de capital-investissement et de crédit. Les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans plus de 90 entreprises dans le monde, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 milliards de dollars et emploient plus de 450 000 personnes. Pour de plus amples informations sur CVC, veuillez consulter le site : www.cvc.com.

